Caso Epstein: Musk citado em documentos sobre exploração sexual

Elon Musk - Foto: ANGELA WEISS/AFP

Documentos recentemente divulgados no Congresso dos Estados Unidos mencionam o bilionárioElon Muskno contexto do caso envolvendo Jeffrey Epstein, acusado de recrutar menores para exploração sexual. Os arquivos foram apresentados na última sexta-feira, 26, por parlamentares do Partido Democrata durante uma sessão legislativa.

Além de Elon Musk, os documentos citam Bill Gates, o príncipe Andrew, irmão mais novo do rei Charles III, e o ex-assessor da Casa Branca de Donald Trump, Steve Bannon. Segundo os arquivos, todos teriam sido convidados para visitar a ilha onde Jeffrey Epstein levava menores para fins de exploração sexual.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O caso foi apresentado no Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos como parte de uma investigação para avaliar se o governo federal falhou na condução do processo contra Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Maxwell cumpre pena de 20 anos de prisão, após ter sido condenada em 2022 por recrutar adolescentes para exploração sexual. Epstein foi preso em 2019, mas morreu no mesmo ano antes do julgamento, em um caso oficialmente registrado como suicídio.

De acordo com o CNBC, o documento integra um conjunto de 8.544 arquivos relacionados ao caso. Entre eles, há registros de itinerários e viagens planejadas por Jeffrey Epstein às Ilhas Virgens Americanas, local onde ocorreram os abusos, incluindo convites enviados a líderes do setor de tecnologia e a empresários.

Um dos itinerários revelados inclui um convite enviado a Elon Musk para visitar a ilha em 6 de dezembro de 2014. No documento, Epstein questiona: “isso ainda vai acontecer?”. O bilionário dono da Tesla já havia declarado anteriormente que recebeu diversos convites de Epstein para ir à ilha, mas que sempre recusou.

Outros nomes que aparecem no documento como convidados são Bill Gates (fundador da Microsoft), Steve Bannon (ex-assessor de Trump), Peter Thiel (empresário da Palantir) e o príncipe Andrew (irmão mais novo do Rei Charles).

Um dos itinerários mostra que Andrew estava em um voo que foi até a ilha em 2000. Ele negou ter cometido qualquer irregularidade. Já Gates teria sido convidado para um “café da manhã provisório” com Epstein, também em dezembro de 2014.