POLÍTICA
POLÍTICA

Psol lança chapa para disputa do governo da Bahia em 2026

Partido mantém tradição de nome própria nas urnas

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

26/09/2025 - 16:26 h
Ronaldo Mansur será candidato ao governo da Bahia -

O Psol terá novamente candidato próprio ao governo da Bahia nas eleições de 2026. Ronaldo Mansur, presidente estadual da sigla, foi confirmado como pré-candidato ao Palácio de Ondina no pleito do próximo ano, em uma resolução publicada pela legenda.

A vice escolhida para compor a majoritária é Meire Reis, também do Psol. Uma das duas vagas para o Senado será a de Delliana Ricelli, que terá como suplentes Nilo Rosa e Jeovane Marúsia Fernandes, ambos do Psol.

Vaga para a Rede

A resolução do Psol que definiu as candidaturas do partido para as eleições do próximo ano também prevê a concessão de uma das duas vagas para o Senado para a Rede Sustentabilidade, que atualmente forma uma federação partidária com a legenda.

Caso a federação não seja mantida, um dos suplentes do Psol será alçado como ocupante da segunda vaga ao Senado na chapa.

Foco no legislativo

A resolução divulgada pelo Psol também indica que o foco da legenda será as disputas legislativas. Atualmente, o partido tem apenas uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com Hilton Coelho.

Nome em ascensão dentro do Psol, Kleber Rosa também será um dos puxadores de voto da legenda para a Alba.

O Psol tentará também montar uma chapa competitiva para obter uma cadeira na Câmara dos Deputados. Desde sua fundação, o partido nunca conseguiu eleger um deputado federal pela Bahia.

"Fortalecer a composição da nominata para disputa de vagas na Assembleia Legislativa, tendo como prioridades a reeleição do deputado Hilton Coelho e ampliação do PSOL Bahia na Alba", diz trecho da resolução.

x