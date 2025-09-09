Kleber Rosa desiste do governo e vai disputar vaga de deputado

Kleber Rosa (PSOL), fez história ao se tornar o prefeiturável mais bem votado do PSOL na capital baiana, com 10,43% dos votos - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Kleber Rosa, segundo colocado na disputa à prefeitura de Salvador em 2024 e coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), vai realizar um evento para anunciar a pré-candidatura a deputado estadual ou federal. Antes era cogitada uma candidatura ao Governo da Bahia, que o psolista também tentou em 2022.

O martelo sobre a candidatua de Kleber Rosa em 2026 deve ser batido durante a realização do encontro, na sede do Olodum, no Pelourinho, no próximo sábado, 13, que vai reunir lideranças de diversos partidos de esquerda, movimentos sociais e sindicalistas.

"O evento promete ser um momento de diálogo e reflexão sobre o futuro da Bahia, ressaltando a importância da participação popular nas decisões políticas", disse Kleber Rosa.

Kleber Rosa fez história ao se tornar o prefeiturável mais bem votado do PSOL na capital baiana, com 10,43% dos votos, totalizando 138.610. O desempenho colocou o político como o segundo mais votado nas eleições soteropolitanas, e chegou a superar o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, e outros candidatos da legenda em ciclos anteriores.

Em 2008, Hilton Coelho obteve 51.196 votos; em 2012, Hamilton Assis conseguiu 33.650 votos; o professor Fábio Nogueira angariou, em 2016, 13.747 votos; e, em 2020, na segunda candidatura de Hilton Coelho ao Palácio Thomé de Souza, o psolista alcançou 16.868 votos.

Kleber Rosa enfatiza que lideranças de esquerda pontuam a importância da pré-candidatura para enfrentar o bolsonarismo no parlamento, os desafios enfrentados pelo povo baiano e a necessidade de construir um estado mais justo, inclusivo e democrático.

"O povo pediu e vamos anunciar qual será nossa candidatura em 2026. O evento vai ser mais do que uma simples formalidade; será o início de um ciclo de debates programáticos que percorrerá todo o território baiano", finalizou.