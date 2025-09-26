Saiba quantos ministros Lula já trocou desde a posse

Lula com os ministros de governo - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A saída de Celso Sabino do cargo de ministro do Turismo, nesta sexta-feira, 26, fez o governo Lula 3 atingir uma marca "curiosa" ao longo destes pouco mais de dois anos e meio de mandato do petista — Sabino deixou o posto após pressão do União Brasil, partido do qual é filiado, após a legenda oficializar que está na oposição da gestão federal.

Com mais essa mexida, chegou a 13 o número de trocas entre os comandantes de pastas na administração petista desde que ele tomou posse, em janeiro de 2023. Se for levado em conta somente o Ministério do Turismo é a segunda troca: em julho de 2023, Daniela do Waguinho colocou o cargo à disposição e Sabino assumiu.

Com relação as outras modificações, algumas chamaram a atenção, a exemplo da troca no comando do Ministério dos Direitos Humanos. Após ter seu nome envolvido em um escândalo de assédio sexual, Silvio Almeida acabou demitido, dando lugar a Macaé Evaristo.

Na Comunicação Social, Paulo Pimenta saiu e deu lugar ao publicitário baiano Sidônio Palmeira. No Ministério da Saúde, Nísia Trindade foi demitida e substituída por Alexandre Padilha. Padilha, por sua vez, deixou as Relações Exteriores e deu lugar a Gleisi Hoffmann.

No Ministério da Previdência Social, Carlos Lupi deixou a pasta após uma investigação da Polícia Federal (PF) que revelou desvios em aposentadorias e pensões do INSS. No lugar dele, assumiu Wolney Queiroz.

Veja a lista de trocas em ministérios desde o início do mandato: