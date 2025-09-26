REFORMAS
Saiba quantos ministros Lula já trocou desde a posse
Última mexida em Ministério aconteceu nesta sexta-feira, 26, após Celso Sabino pedir demissão da pasta do turismo
Por Yuri Abreu
A saída de Celso Sabino do cargo de ministro do Turismo, nesta sexta-feira, 26, fez o governo Lula 3 atingir uma marca "curiosa" ao longo destes pouco mais de dois anos e meio de mandato do petista — Sabino deixou o posto após pressão do União Brasil, partido do qual é filiado, após a legenda oficializar que está na oposição da gestão federal.
Com mais essa mexida, chegou a 13 o número de trocas entre os comandantes de pastas na administração petista desde que ele tomou posse, em janeiro de 2023. Se for levado em conta somente o Ministério do Turismo é a segunda troca: em julho de 2023, Daniela do Waguinho colocou o cargo à disposição e Sabino assumiu.
Com relação as outras modificações, algumas chamaram a atenção, a exemplo da troca no comando do Ministério dos Direitos Humanos. Após ter seu nome envolvido em um escândalo de assédio sexual, Silvio Almeida acabou demitido, dando lugar a Macaé Evaristo.
Na Comunicação Social, Paulo Pimenta saiu e deu lugar ao publicitário baiano Sidônio Palmeira. No Ministério da Saúde, Nísia Trindade foi demitida e substituída por Alexandre Padilha. Padilha, por sua vez, deixou as Relações Exteriores e deu lugar a Gleisi Hoffmann.
No Ministério da Previdência Social, Carlos Lupi deixou a pasta após uma investigação da Polícia Federal (PF) que revelou desvios em aposentadorias e pensões do INSS. No lugar dele, assumiu Wolney Queiroz.
Veja a lista de trocas em ministérios desde o início do mandato:
- Gabinete de Segurança Institucional (GSI): o general Gonçalves Dias deu lugar ao também general Marcos Antônio Amaro;
- Direitos Humanos: Silvio Almeida deu lugar a Macaé Evaristo;
- Comunicação Social: Paulo Pimenta deu lugar a Sidônio Palmeira;
- Turismo: Daniela do Waguinho deu lugar a Celso Sabino;
- Esportes: Ana Moser deu lugar a André Fufuca;
- Portos e Aeroportos: Silvio Costa Filho assumiu a pasta, e Márcio França foi remanejado para o Ministério de Micro e Pequenas Empresas;
- Justiça e Segurança Pública: Ricardo Lewandowski substituiu Flávio Dino, indicado por Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal;
- Saúde: Nísia Trindade deu lugar a Alexandre Padilha (PT-SP);
- Relações Instituições: Padilha deixou o cargo para assumir a Saúde e foi substituído por Gleisi Hoffmann (PT-PR);
- Comunicações: Juscelino Filho deu lugar a Frederico de Siqueira Filho;
- Previdência Social: Carlos Lupi deu lugar a Wolney Queiroz;
- Mulheres: Cida Gonçalves deu lugar a Márcia Lopes.
- Turismo: Celso Sabino deixou o ministério. Nome de novo titular ainda não foi definido
