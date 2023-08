Celso Sabino assume Ministério do Turismo nesta quinta-feira

O deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) toma posse como ministro do Turismo no final da manhã desta quinta-feira, 3, no salão nobre do Palácio do Planalto.



A demora entre a nomeação, que aconteceu em 14 de julho, e a posse, se deu por conta do recesso parlamentar. A tendência é que Sabino reúna uma boa quantidade de deputados para mostrar que tem aval com o Centrão.

No mesmo evento, está previsto que seja assinado um decreto para a instalação do Conselho Nacional de Turismo.

Sabino sucede no cargo sua correligionária, Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), que assumirá seu mandato de deputada federal. Daniela entrou em atrito com o União Brasil, o que fez a legenda pressionar o governo Lula (PT) por sua saída.

Contexto

Daniela Carneiro é um dos seis quadros que pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se desfiliar do União Brasil (UB) sem perder o mandato. O motivo que levou a ministra e os outros deputados a pedirem a desfiliação sem perder o mandato é "assédio político" por parte da direção. O destino de Daniela seria o Republicanos, partido em que seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, se filiou, ao deixar o União Brasil.

O União Brasil, que tem outros dois ministérios na gestão Lula, ameaçou o governo de infidelidade dos seus parlamentares em votações nas casas legislativas caso Daniela se mantivesse no cargo de ministra, segundo o comentarista da GloboNews, Valdo Cruz.