EUA revogam visto do presidente da Colômbia
Decisão ocorreu após participação de Petro em ato pró-Palestina em Nova York, onde ele pediu que soldados desobedecessem ordens de Trump
Por Redação
O governo dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira, 26, que vai revogar o visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro.
Segundo o comunicado dos EUA, a motivação ocorreu após o político ter participado de uma manifestação pró-Palestina em Nova York. Na ocasião, ele pediu que soldados norte-americanos desobedecessem às ordens do presidente Donald Trump.
“Vamos revogar o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias”, publicou o Departamento de Estado em sua conta no X.
No protesto, em frente à sede da Organização das Nações Unidas (ONU), Petro defendeu a criação de uma força armada global com a prioridade de libertar os palestinos. “Essa força precisa ser maior do que a dos Estados Unidos”, disse.
Gustavo Petro se manifestou neste sábado, 27.“Cheguei a Bogotá. Não tenho mais visto para viajar para os EUA. Não me importo. Não preciso de visto, mas de uma autorização eletrônica de viagem (ESTA), porque não sou apenas colombiano, também sou cidadão europeu”, escreveu Petro em sua conta no X.
