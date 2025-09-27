POLÍTICA
Semana começa com expectativa de encontro entre Lula e Trump
Reunião ainda sem data e local definidos é vista como passo inicial para tratar do tarifaço dos EUA contra o Brasil
Por Agência Brasil
A semana vai começar com a expectativa do encontro entre Lula e Donald Trump. Isso depois de o presidente dos Estados Unidos ter dito que tinha surgido uma química entre os dois, após a abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.
Só falta definir a data e o local. Pode ser em um outro país, já que, em breve, ele deve viajar para a Europa e para a Malásia em encontros e evento internacionais.
Primeiro passo para mitigar tarifaço
Ontem, 26, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e comandou as negociações com relação aos impactos do tarifaço norte-americano no Brasil, disse que o primeiro encontro frente a frente que Lula e Trump tiveram na ONU foi um primeiro passo para resolver essa questão.
Agora é cuidar das próximas ações, segundo Alckmin. E do “ganha-ganha” do comércio exterior, com todas as partes obtendo sucesso.
