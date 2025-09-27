Ministro de Lula socorre passageira após desmaio em voo; assista

Alexandre Padilha, ministro da Saúde - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), socorreu uma passageira que desmaiou dentro de uma aeronave, neste sábado, 27, pouco antes da decolagem de Brasília para o Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe do titular da pasta, que é médico.

Segundo as primeiras informações, o pedido de socorro teria partido do marido da passageira. Padilha então constatou um quadro de hipoglicemia, solicitando uma 'balinha' para amenizar a situação. O ministro fez o trajeto sentado ao lado da paciente para observar sua reação.

Nas redes sociais, Padilha brincou com a situação após uma outra passageira agradecer pela ação. "Médico é médico 24 horas por dia", escreveu em um stories do Instagram.

Alexandre Padilha é ministro da Saúde pela segunda vez, após assumir o cargo em março deste ano no lugar de Nísia Trindade. Antes disso, o petista esteve na Secretaria de Relações Institucionais (SRI) do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), posto hoje ocupado por Gleisi Hoffmann (PT).