POLÍTICA

Ministro de Lula socorre passageira após desmaio em voo; assista

Momento ocorreu antes de viagem de Brasília para o Rio

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

27/09/2025 - 21:40 h | Atualizada em 27/09/2025 - 22:12
Alexandre Padilha, ministro da Saúde
Alexandre Padilha, ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), socorreu uma passageira que desmaiou dentro de uma aeronave, neste sábado, 27, pouco antes da decolagem de Brasília para o Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe do titular da pasta, que é médico.

Segundo as primeiras informações, o pedido de socorro teria partido do marido da passageira. Padilha então constatou um quadro de hipoglicemia, solicitando uma 'balinha' para amenizar a situação. O ministro fez o trajeto sentado ao lado da paciente para observar sua reação.

Nas redes sociais, Padilha brincou com a situação após uma outra passageira agradecer pela ação. "Médico é médico 24 horas por dia", escreveu em um stories do Instagram.

Alexandre Padilha

Alexandre Padilha é ministro da Saúde pela segunda vez, após assumir o cargo em março deste ano no lugar de Nísia Trindade. Antes disso, o petista esteve na Secretaria de Relações Institucionais (SRI) do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), posto hoje ocupado por Gleisi Hoffmann (PT).

Assista ao vídeo

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

x