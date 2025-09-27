Pablo Roberto lança pacto para alfabetização de crianças em Feira de Santana

Pablo Roberto durante lançamento do Feira pela Alfabetização - Foto: Divulgação | Ascom

A Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana lançou, no dia 22 de setembro, o pacto Feira pela Alfabetização, um programa que tem como meta garantir a alfabetização de crianças do município até o 2° ano do Ensino Fundamental, como é recomendado.

O secretário de Educação e vice-prefeito da cidade, Pablo Roberto (PSDB), destacou a importância do chamado coletivo para debater o tema e encontrar soluções, ressaltando a necessidade de engajamento por parte de toda a sociedade.

“O pacto não é apenas da Prefeitura ou da Secretaria de Educação, é um compromisso que precisa ser assumido por toda a sociedade. Estamos falando do futuro de nossas crianças e da construção de uma cidade mais justa, preparada e com oportunidades para todos. A alfabetização na idade certa é o primeiro passo para garantir equidade e melhorar todos os indicadores educacionais no presente e no futuro”, afirmou Pablo Roberto.

A partir da última terça-feira, 23, uma comissão iniciou os trabalhos para colocar em prática várias ações que envolvem:

Ampliação da formação continuada dos professores;

Criação do cargo de assistente de educação, apoiando o trabalho pedagógico em sala de aula;

Atendimento individualizado aos alunos com maiores dificuldades;

Implantação de uma central telefônica que fará contato diário com as famílias como estratégia de combate à evasão escolar;

Monitoramento escolar em tempo real;

Distribuição de material específico para alfabetização

Preocupação com o tema

Durante visita ao Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 25, Pablo Roberto apontou a alfabetização dentro da idade correta como um dos grandes desafios à frente da pasta.

"O nosso grande desafio é alfabetizar no tempo certo e idade correta. Precisamos criar uma mobilização para alfabetizar o aluno até o 2º Ano (Segundo Ano). Esse é o nosso foco hoje. Todas as mobilizações que montamos ao longo de 2025, e que terão o impacto na educação, estamos projetando para que este ano tenha uma melhora significativa, mas o nosso grande desafio é para alfabetizar na idade correta", pontuou na ocasião.