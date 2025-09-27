Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Deputado Mauro Benevides Filho é internado após AVC

Parlamentar do PDT está consciente e orientado, em observação médica, sem sequelas aparentes

Redação

Por Redação

27/09/2025 - 14:10 h
deputado federal Mauro Benevides Filho
deputado federal Mauro Benevides Filho -

Mauro Benevides Filho, deputado federal pelo PDT, foi internado, na tarde desta sexta-feira, 26, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo informações do boletim médico, ele está em observação médica e apresenta quadro clínico estável, encontra-se consciente, orientado e sem sequelas aparentes.

"A família Benevides agradece, de forma sincera, pelas mensagens e manifestações de apoio recebidas, reiterando confiança na plena recuperação do deputado", diz comunicado oficial enviado ao Sistema Verdes Mares (SVM).

Mauro Filho é de Fortaleza e tem 66 anos. É professor e tem mestrado em Economia. Já foi secretário de Planejamento e Gestão do Ceará e tomou posse como deputado federal em 2023, seguindo até 2027.

