Mulher é morta a facadas e corpo é encontrado pela filha na Bahia

Filha de 13 anos da vítima encontrou o corpo - Foto: Reprodução/redes Sociais

Uma mulher identificada como Lúcia de Jesus Santos, de 33 anos, foi morta a facadas, no sábado, 11, dentro da casa onde morava, no município de Alagoinhas, na Bahia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o corpo da vítima foi encontrado pela filha dela, uma adolescente de 13 anos. A garota chegou a pedir socorro a vizinhos, mas a mãe já estava morta.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. "Há indicativo de autoria e diligências são realizadas pela unidade territorial para localização do suspeito e esclarecimento de motivação do crime', diz a PC em nota.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e perícia de local do crime.