POLÍCIA
Mulher é morta a facadas e corpo é encontrado pela filha na Bahia
Principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava fim do relacionamento
Por Victoria Isabel
Uma mulher identificada como Lúcia de Jesus Santos, de 33 anos, foi morta a facadas, no sábado, 11, dentro da casa onde morava, no município de Alagoinhas, na Bahia.
De acordo com a Polícia Civil (PC), o corpo da vítima foi encontrado pela filha dela, uma adolescente de 13 anos. A garota chegou a pedir socorro a vizinhos, mas a mãe já estava morta.
O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. "Há indicativo de autoria e diligências são realizadas pela unidade territorial para localização do suspeito e esclarecimento de motivação do crime', diz a PC em nota.
Leia Também:
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e perícia de local do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes