POLÍCIA

Mulher é morta a facadas e corpo é encontrado pela filha na Bahia

Principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava fim do relacionamento

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/10/2025 - 7:30 h | Atualizada em 13/10/2025 - 10:26
Filha de 13 anos da vítima encontrou o corpo
Uma mulher identificada como Lúcia de Jesus Santos, de 33 anos, foi morta a facadas, no sábado, 11, dentro da casa onde morava, no município de Alagoinhas, na Bahia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o corpo da vítima foi encontrado pela filha dela, uma adolescente de 13 anos. A garota chegou a pedir socorro a vizinhos, mas a mãe já estava morta.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. "Há indicativo de autoria e diligências são realizadas pela unidade territorial para localização do suspeito e esclarecimento de motivação do crime', diz a PC em nota.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e perícia de local do crime.

