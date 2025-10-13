Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

Aeronave cai sobre residência em Goiânia - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um acidente envolvendo um avião monomotor de pequeno porte deixou uma casa parcialmente destruída no Setor Santos Dumont, em Goiânia, nesta segunda-feira, 13. Testemunhas registraram vídeos no local que mostram o monomotor sobre a residência, com partes do telhado e vigas danificadas pela queda.

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência ainda está em andamento e que o avião apresenta vazamento de combustível. O piloto, um homem de cerca de 60 anos, sofreu apenas escoriações leves e permanecia sentado e consciente quando socorrido.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), comunicou que o Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), sediado em Brasília (DF), foi acionado para conduzir a Ação Inicial da investigação da aeronave, registrada sob a matrícula PU-DNA.

Durante essa fase, especialistas aplicam técnicas específicas para coletar e confirmar informações, preservar elementos do local, avaliar os danos à aeronave e à estrutura atingida, e levantar dados relevantes que ajudarão a esclarecer as causas do acidente.