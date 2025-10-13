URGENTE!
Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa
Força Aérea Brasileira enviou equipe para investigar as causas do acidente.
Por Luan Julião
Um acidente envolvendo um avião monomotor de pequeno porte deixou uma casa parcialmente destruída no Setor Santos Dumont, em Goiânia, nesta segunda-feira, 13. Testemunhas registraram vídeos no local que mostram o monomotor sobre a residência, com partes do telhado e vigas danificadas pela queda.
O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência ainda está em andamento e que o avião apresenta vazamento de combustível. O piloto, um homem de cerca de 60 anos, sofreu apenas escoriações leves e permanecia sentado e consciente quando socorrido.
Leia Também:
A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), comunicou que o Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), sediado em Brasília (DF), foi acionado para conduzir a Ação Inicial da investigação da aeronave, registrada sob a matrícula PU-DNA.
Durante essa fase, especialistas aplicam técnicas específicas para coletar e confirmar informações, preservar elementos do local, avaliar os danos à aeronave e à estrutura atingida, e levantar dados relevantes que ajudarão a esclarecer as causas do acidente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes