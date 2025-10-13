Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRAVE?

Crise de soluço de Bolsonaro agrava e defesa faz apelo urgente a Moraes

Advogados do ex-presidente pede apreciação rápida do pedido

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

13/10/2025 - 13:12 h
Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar
Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar -

Em meio aos inúmeros pedidos de visita, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ingressou com uma nova solicitação ao Supremo Tribunal Federal (STF) para autorizar a entrada da médica Marina Grazziotin Pasolini à casa do político.

O pedido foi apresentado nesta segunda-feira, 13, ao ministro Alexandre de Moraes. O motivo? Segundo os advogados do ex-mandatário está relacionado ao agravamento dos soluços de Bolsonaro, que de acordo com eles, necessita de atendimento médico imediato.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os representantes do ex-presidente defendem uma rápida apreciação do magistrado devido ao quadro de saúde do político. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto após descumprir a ordem judicial que o proibia de usar redes sociais.

Leia Também:

Jair Bolsonaro passa mal e retorna a hospital em Brasília nesta terça
Lula fecha brecha que permitiria Bolsonaro disputar eleição de 2026
Bolsonaro declara apoio a Tarcísio, mas pede Michelle vice
Moraes libera que Bolsonaro participe de podcast mesmo preso

Crise de soluço

Bolsonaro foi internado no dia 17 de setembro após apresentar quadro de soluços persistentes, vômitos e pressão arterial baixa. À época, ele ficou hospitalizado no Hospital DF Star, em Brasília.

Antes, o ex-presidente tinha passado por um cirurgia de cinco horas para retirada de lesão de pele. Na ocasião, os exames indicaram anemia por deficiência de ferro e vestígios de uma pneumonia recente.

Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com câncer de pele. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 17, pelo médico Claudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica que acompanhou o liberal no hospital DF Star, em Brasília. Segundo o especialista, exames apontaram duas lesões compatíveis com a doença em Bolsonaro.

Ele deixou a unidade de saúde no início da tarde de hoje, por volta das 13h40, após ter dado entrada na terça-feira, 16, ao apresentar crises de soluço, vômito e pressão baixa. Ele passou a noite sob observação e fez alguns exames.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Jair Bolsonaro Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x