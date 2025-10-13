GRAVE?
Crise de soluço de Bolsonaro agrava e defesa faz apelo urgente a Moraes
Advogados do ex-presidente pede apreciação rápida do pedido
Por Gabriela Araújo
Em meio aos inúmeros pedidos de visita, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ingressou com uma nova solicitação ao Supremo Tribunal Federal (STF) para autorizar a entrada da médica Marina Grazziotin Pasolini à casa do político.
O pedido foi apresentado nesta segunda-feira, 13, ao ministro Alexandre de Moraes. O motivo? Segundo os advogados do ex-mandatário está relacionado ao agravamento dos soluços de Bolsonaro, que de acordo com eles, necessita de atendimento médico imediato.
Os representantes do ex-presidente defendem uma rápida apreciação do magistrado devido ao quadro de saúde do político. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto após descumprir a ordem judicial que o proibia de usar redes sociais.
Leia Também:
Crise de soluço
Bolsonaro foi internado no dia 17 de setembro após apresentar quadro de soluços persistentes, vômitos e pressão arterial baixa. À época, ele ficou hospitalizado no Hospital DF Star, em Brasília.
Antes, o ex-presidente tinha passado por um cirurgia de cinco horas para retirada de lesão de pele. Na ocasião, os exames indicaram anemia por deficiência de ferro e vestígios de uma pneumonia recente.
Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com câncer de pele. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 17, pelo médico Claudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica que acompanhou o liberal no hospital DF Star, em Brasília. Segundo o especialista, exames apontaram duas lesões compatíveis com a doença em Bolsonaro.
Ele deixou a unidade de saúde no início da tarde de hoje, por volta das 13h40, após ter dado entrada na terça-feira, 16, ao apresentar crises de soluço, vômito e pressão baixa. Ele passou a noite sob observação e fez alguns exames.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes