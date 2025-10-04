Bolsonaro declara apoio a Tarcísio, mas pede Michelle vice

Tarcísio pode ter Michelle Bolsonaro como sua vice em 2026 - Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que vai apoiar o ex-governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026, caso o gestor decida concorrer ao Executivo Federal. A condição é ter sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL), como vice.

Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil e Folha de S. Paulo, a ideia de Bolsonaro é segurar a anúncio até fevereiro do próximo ano, o que evitaria desgastes na imagem do governador. O movimento para 'segurar' o lançamento da pré-candidatura foi confirmado ao Portal A TARDE recentemente por ex-ministros do governo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tarcísio, no entanto, tem descartado a ideia de ser candidato ao Planalto, mostrando interesse em uma candidatura à reeleição por São Paulo, cenário hoje mais 'seguro'. Já Michelle é apontada como nome forte para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal.

Cenário dividido

Apesar do nome de Tarcísio já ser consenso entre os principais integrantes do bolsonarismo, uma fração dos aliados permanece convicta de uma candidatura de Bolsonaro a presidente, mesmo com sua inelegibilidade e condenação por tentativa de golpe de Estado.

Ao Portal A TARDE, um ex-integrante frisou que, até os '45 do segundo tempo', o candidato da direita conservadora "é Jair Messias Bolsonaro", sinalizando a repetição do roteiro seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2018.