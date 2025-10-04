Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro declara apoio a Tarcísio, mas pede Michelle vice

Governador de São Paulo ganha aval para concorrer ao Planalto

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

04/10/2025 - 7:41 h
Tarcísio pode ter Michelle Bolsonaro como sua vice em 2026
Tarcísio pode ter Michelle Bolsonaro como sua vice em 2026 -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que vai apoiar o ex-governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026, caso o gestor decida concorrer ao Executivo Federal. A condição é ter sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL), como vice.

Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil e Folha de S. Paulo, a ideia de Bolsonaro é segurar a anúncio até fevereiro do próximo ano, o que evitaria desgastes na imagem do governador. O movimento para 'segurar' o lançamento da pré-candidatura foi confirmado ao Portal A TARDE recentemente por ex-ministros do governo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Celso Sabino é alvo de processo de expulsão no União Brasil
Planserv terá revisão de valores, anuncia Jerônimo Rodrigues
Quem é Binho Galinha, deputado preso por liderar organização criminosa

Tarcísio, no entanto, tem descartado a ideia de ser candidato ao Planalto, mostrando interesse em uma candidatura à reeleição por São Paulo, cenário hoje mais 'seguro'. Já Michelle é apontada como nome forte para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal.

Cenário dividido

Apesar do nome de Tarcísio já ser consenso entre os principais integrantes do bolsonarismo, uma fração dos aliados permanece convicta de uma candidatura de Bolsonaro a presidente, mesmo com sua inelegibilidade e condenação por tentativa de golpe de Estado.

Ao Portal A TARDE, um ex-integrante frisou que, até os '45 do segundo tempo', o candidato da direita conservadora "é Jair Messias Bolsonaro", sinalizando a repetição do roteiro seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2018.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro eleições 2026 Michelle Bolsonaro Tarcísio de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tarcísio pode ter Michelle Bolsonaro como sua vice em 2026
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Tarcísio pode ter Michelle Bolsonaro como sua vice em 2026
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Tarcísio pode ter Michelle Bolsonaro como sua vice em 2026
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Tarcísio pode ter Michelle Bolsonaro como sua vice em 2026
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x