Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Planserv terá revisão de valores, anuncia Jerônimo Rodrigues

Governador afirmou que medida busca tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo e equilibrar a concorrência no sistema

Flávia Requião

Por Flávia Requião

03/10/2025 - 20:37 h | Atualizada em 03/10/2025 - 21:54
A intenção é tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo
A intenção é tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), informou que estuda uma revisão nos valores pagos aos serviços do Planserv, sistema de assistência à saúde voltado aos servidores públicos estaduais. O anúncio foi feito durante coletiva nesta sexta-feira, 3.

A intenção é tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo e garantir maior equilíbrio na concorrência. Segundo o governador, essa é uma demanda significativa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Quem é Binho Galinha, deputado preso por liderar organização criminosa
Comenda 2 de Julho: Edvaldo e Antônio Brito são homenageados na Alba
Alba ainda não foi comunicada sobre prisão de Binho Galinha

O governador também revelou que novos ajustes serão feitos, mas sem revelar detalhes neste momento.

“Existe também um ajuste que vamos fazer. Espero que, nos próximos dias, vocês possam receber qual é a intervenção que faremos para melhorar ainda mais o serviço do Planserv", completou.

Jerônimo Rodrigues disse ainda que um dos principais desafios está no atendimento no interior do estado.

“Nós sabemos que temos aí meio milhão de pessoas que usam o Planserv. A maior dificuldade nossa são serviços no interior. Nós, da rede estadual, temos dificuldade em contratar serviços em alguns interiores pela falta de especialistas", afirmou o governador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jerônimo Rodrigues Planserv

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A intenção é tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

A intenção é tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

A intenção é tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

A intenção é tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x