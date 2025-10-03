Planserv terá revisão de valores, anuncia Jerônimo Rodrigues

A intenção é tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), informou que estuda uma revisão nos valores pagos aos serviços do Planserv, sistema de assistência à saúde voltado aos servidores públicos estaduais. O anúncio foi feito durante coletiva nesta sexta-feira, 3.

A intenção é tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativo e garantir maior equilíbrio na concorrência. Segundo o governador, essa é uma demanda significativa.

O governador também revelou que novos ajustes serão feitos, mas sem revelar detalhes neste momento.

“Existe também um ajuste que vamos fazer. Espero que, nos próximos dias, vocês possam receber qual é a intervenção que faremos para melhorar ainda mais o serviço do Planserv", completou.

Jerônimo Rodrigues disse ainda que um dos principais desafios está no atendimento no interior do estado.

“Nós sabemos que temos aí meio milhão de pessoas que usam o Planserv. A maior dificuldade nossa são serviços no interior. Nós, da rede estadual, temos dificuldade em contratar serviços em alguns interiores pela falta de especialistas", afirmou o governador.