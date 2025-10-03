Menu
POLÍTICA
MAIOR HONRARIA

Comenda 2 de Julho: Edvaldo e Antônio Brito são homenageados na Alba

Entrega da honraria ocorreu nesta sexta-feira, 3

Redação

Por Redação

03/10/2025 - 19:18 h
Sessão da Comenda 2 de Julho do ex-vereador Edvaldo Brito e deputado federal Antonio Brito
Sessão da Comenda 2 de Julho do ex-vereador Edvaldo Brito e deputado federal Antonio Brito -

Com plenário lotado, o tributarista e ex-vereador de Salvador, Edvaldo Brito, ao lado do seu filho, deputado federal Antônio Brito, ambos do PSD, foram homenageados nesta sexta-feira, 3, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A sessão solene, que emocionou os presentes no plenário Luís Eduardo Magalhães, condecorou o também professor como o mais novo comendador da Bahia, ao entregá-lo a Comenda 2 de Julho, honraria mais alta da casa.

Na ocasião, o herdeiro de Brito também foi agraciado com a mesma Comenda. Antes da sessão solene, em entrevista à imprensa, o parlamentar afirmou que “a medalha aumenta sua responsabilidade em trabalhar para fazer mais por este estado”.

“São três comendas, distinções especiais concedidas pelo Parlamento estadual. Muitos perguntaram por que estamos recebendo juntos, e eu sempre respondo que somos inseparáveis, ainda mais no aniversário de 88 anos do meu pai. Ficamos muito felizes em reconhecer a trajetória dele, que mostra que a ascensão social pode e deve ser alcançada pela educação”, declarou o congressista.

A presidente Ivana Bastos (PSD) expressou sua satisfação em homenagear “duas importantes personalidades da vida pública da Bahia”. A chefe do Legislativo recebeu as figuras públicas na rampa que dá acesso ao plenário nesta manhã.

Recepção aos homenageados na ALBA
Recepção aos homenageados na ALBA | Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

Vestido de acordo com a ocasião, com terno branco de linho e gravata azul, Edvaldo Brito, manifestou sua emoção pelas homenagens recebidas.

“É emocionante receber essas comendas. Uma delas, poucas pessoas receberam, entre elas Jorge Amado e Waldir Pires. Isso traz muita responsabilidade e me transforma num homem com deveres para com a comunidade”, observou.

Ex-vereador de Salvador por três mandatos, Edvaldo prometeu continuar atuando em favor da população: “Assisti a uma missa nesta sexta-feira e me emocionei com o pessoal das creches comunitárias que pude ajudar ao longo dos anos. No dia do meu aniversário, as crianças me homenagearam com lembranças que ficarão marcadas na minha vida”.

Alba Assembleia Legislativa da Bahia Comenda 2 de Julho

x