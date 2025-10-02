MAIOR HONRARIA
Zé Eduardo recebe Comenda 2 de Julho na Alba
Entrega da honraria ocorre nesta quinta-feira, 2, às 15h
Por Redação
O comunicador José Eduardo Alves, conhecido como Zé Eduardo ou apenas Bocão, será homenageado nesta quinta-feira, 2, com a Comenda 2 de Julho, mais alta honraria concedida pela da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A honraria foi proposta pelo deputado Matheus Ferreira (MDB).
O parlamentar diz que a homenagem é “um reconhecimento à sua trajetória no jornalismo baiano e aos relevantes serviços prestados à sociedade”. O ato ocorre às 15h, no Plenário Orlando Spinola da Casa Legislativa.
“O radialista e apresentador, que conquistou a confiança do povo da Bahia, cativa a todos com seu alto-astral, jeito bem-humorado e irreverente. Zé Eduardo é daqueles comunicadores que levaram para a TV elementos do rádio, a participação popular e, sobretudo, questões ligadas às necessidades do povo”, acrescentou o parlamentar.
Trajetória
Zé Eduardo iniciou sua carreira no rádio, em 1988, passando por emissoras como Rádio Bahia, Cultura, Bandeirantes e Itaparica FM. No ano seguinte, a convite do comunicador Raimundo Varela, realizou teste na TV Itapoan e foi aprovado. Permaneceu na emissora até 1992, quando se transferiu para a TV Bahia, onde trabalhou até o ano 2000.
