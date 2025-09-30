Menu
POLÍTICA
PIORA

Michelle atualiza estado de saúde de Bolsonaro após nova crise

Ex-presidente apresentou quadro de soluços e vômitos

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/09/2025 - 14:43 h | Atualizada em 30/09/2025 - 17:09
Michelle fala sobre saúde de Jair Bolsonaro
Michelle fala sobre saúde de Jair Bolsonaro -

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 30, para atualizar o estado de saúde do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apresentou novamente soluços e vômitos.

Em um story no Instagram, Michelle afirmou que Bolsonaro teve uma "trégua" nos soluços. Na segunda, 29, o vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou que os familiares cogitaram internar o ex-presidente da República.

"Meu amor está bem, graças a Deus! O soluço deu uma trégua. Muito obrigada pelas orações", escreveu Michelle na publicação.

Bolsonaro atendido às pressas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou ser atendido às pressas em sua residência, na segunda-feira, 29, após uma nova crise de soluços e vômitos. O médico Cláudio Birolini foi à sua residência para fazer o atendimento inicial.

“Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora”, escreveu Carlos Bolsonaro em um post no X.

Bolsonaro Michelle Bolsonaro Saúde

x