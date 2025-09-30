Ônibus ‘amarelinhos’ de Salvador vão ganhar novo modelo com ar-condicionado

Pedido de financiamento foi enviado para a Câmara Municipal - Foto: Matheus Buranelli | AG. A TARDE

Os famosos “amarelinhos” de Salvador passarão por uma mudança nos próximos meses, caso o Projeto de Lei enviado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) seja aprovado na Câmara de Vereadores.

Os ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC) passarão a ser no modelo Euro 6 e terão ar-condicionado, conforme afirmou o gestor municipal.

As mudanças, por sua vez, dependem da aprovação do pedido de empréstimo de R$ 95 milhões com a Caixa Econômica enviado pelo Executivo.

A análise para a concessão de crédito será feita nesta terça-feira, 30, nas comissões conjuntas de Orçamento, Finanças e Fiscalização (CFOF), Transportes, Trânsito e Serviços Públicos e Constituição e Justiça (CCJ).

Em discurso, Bruno confirmou que já há autorização do próprio banco público para a aquisição dos novos veículos.

“Graças a Deus que ficou com a Caixa, com a Caixa é mais rápido. Os [ônibus] convencionais estão com o BNDES e eu só assinei o contrato ontem”, disse o chefe do Executivo.

O financiamento é fruto da liberação do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento), do governo federal.

A expectativa, contudo, é que a bancada de oposição peça vistas ao projeto do Executivo, isto é, mais tempo de análise.

Uma das autoras da solicitação deve ser a vereadora Aladilce (PCdoB), líder da bancada, que já demonstrou posicionamento contrário à rapidez da tramitação das matérias da prefeitura na Casa.

Próximo passo

Se o pedido de vistas for à frente, os vereadores terão mais 72 horas, ou seja, até sexta-feira, 3, para discutir a matéria nas comissões temáticas.

Durante a votação do documento no colegiado, a edil deve apresentar o seu voto em separado sobre o documento.

Vencida essa etapa, a proposta está pronta para ser analisada em plenário e votada por todos os vereadores.

Se a maioria for favorável à matéria, o projeto segue para sanção ou veto do prefeito Bruno Reis (União Brasil).