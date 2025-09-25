Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Após subsídio, passagem de ônibus em Salvador ficará mais barata?

Prefeito Bruno Reis comenta medida aprovada pela Câmara Municipal que impacta o transporte público em Salvador.

Jair Mendonça e Flávia Requião

Por Jair Mendonça e Flávia Requião

25/09/2025 - 12:01 h | Atualizada em 25/09/2025 - 12:26
Frota de ônibus de Salvador
Frota de ônibus de Salvador -

Após a Câmara Municipal de Salvador aprovar, nesta quarta-feira, 24, o Projeto de Lei nº 175/2024, que autoriza a concessão de subsídio orçamentário ao transporte público coletivo por ônibus convencional e ao subsistema de transporte complementar, o prefeito Bruno Reis detalhou a proposta na manhã desta quinta, 25.

O subsídio, segundo ele, garante o valor atual da passagem apenas para este ano. Sobre o futuro, o prefeito deixou claro que não há garantias.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bíblia passará a ser recurso paradidático em escolas de Salvador
Secretário cobra cumprimento de acordo sobre reajuste dos professores
Projeto de Lei propõe câmeras nos carros de aplicativo em Salvador

"O subsídio aprovado ontem vale para a tarifa deste ano. Ano que vem terá outro estudo para avaliar. Ou seja, a sanção desse projeto não garante permanência do valor atual da passagem", disse o gestor em entrevista coletiva.

Na prática, a proposta autoriza a prefeitura de Salvador subsidiará em R$ 0,42 o valor das passagens dos transportes públicos da capital baiana. A medida será aplicada aos ônibus convencionais e dos Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecidos como “amarelinhos”. Os BRTs também estão incluído na despesa tarifária.

Sem o custeio do Executivo, as tarifas dos ônibus chegariam a R$ 6,02 no próximo ano, tornando a capital baiana a terceira cidade com a passagem mais cara do Brasil.

Atualmente, os passageiros desembolsam R$ 5,60 para utilizarem o serviço.

O prefeito explicou ainda que o aumento da passagem ocorre anualmente conforme contrato, e que o reajuste deste ano já foi aplicado. Para 2025, a definição dependerá de uma série de fatores, como inflação e aumento da demanda no sistema. “Então não há o que se falar em reajuste. [...] “Se nós fossemos fazer o reajuste real, a tarifa seria R$ 6,2, mas a tarifa é R$ 5,60”, afirmou.

Ele ressaltou que a tarifa atual, apesar de elevada, reflete um serviço de qualidade, e destaca investimentos no setor.

“Todo mundo sabe que é um valor elevado pelo serviço que é de boa qualidade. Sempre disse isso. Eu estou reafirmando. Por isso que isso que a prefeitura está comprando agora 270 ônibus euro seis convencionais, mandei para a Câmara ontem, porque isso precisa ficar claro. Nós solicitamos do PAC do Governo Federal os recursos para comprar 190 ônibus listeques, do sistema complementar. E o PAC que só libera a linha de crédito, ao invés de ser Orçamento Geral da União, nós tivemos, já que foi liberado pela Caixa Econômica, o financiamento de R$95 milhões de reais", detalhou Bruno Reis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis passagem de ônibus Salvador subsídio transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Frota de ônibus de Salvador
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Frota de ônibus de Salvador
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Frota de ônibus de Salvador
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Frota de ônibus de Salvador
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x