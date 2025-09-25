Após subsídio, passagem de ônibus em Salvador ficará mais barata?

Frota de ônibus de Salvador - Foto: Betto Jr./ Secom

Após a Câmara Municipal de Salvador aprovar, nesta quarta-feira, 24, o Projeto de Lei nº 175/2024, que autoriza a concessão de subsídio orçamentário ao transporte público coletivo por ônibus convencional e ao subsistema de transporte complementar, o prefeito Bruno Reis detalhou a proposta na manhã desta quinta, 25.

O subsídio, segundo ele, garante o valor atual da passagem apenas para este ano. Sobre o futuro, o prefeito deixou claro que não há garantias.

"O subsídio aprovado ontem vale para a tarifa deste ano. Ano que vem terá outro estudo para avaliar. Ou seja, a sanção desse projeto não garante permanência do valor atual da passagem", disse o gestor em entrevista coletiva.



Na prática, a proposta autoriza a prefeitura de Salvador subsidiará em R$ 0,42 o valor das passagens dos transportes públicos da capital baiana. A medida será aplicada aos ônibus convencionais e dos Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecidos como “amarelinhos”. Os BRTs também estão incluído na despesa tarifária.



Sem o custeio do Executivo, as tarifas dos ônibus chegariam a R$ 6,02 no próximo ano, tornando a capital baiana a terceira cidade com a passagem mais cara do Brasil.



Atualmente, os passageiros desembolsam R$ 5,60 para utilizarem o serviço.



O prefeito explicou ainda que o aumento da passagem ocorre anualmente conforme contrato, e que o reajuste deste ano já foi aplicado. Para 2025, a definição dependerá de uma série de fatores, como inflação e aumento da demanda no sistema. “Então não há o que se falar em reajuste. [...] “Se nós fossemos fazer o reajuste real, a tarifa seria R$ 6,2, mas a tarifa é R$ 5,60”, afirmou.

Ele ressaltou que a tarifa atual, apesar de elevada, reflete um serviço de qualidade, e destaca investimentos no setor.

“Todo mundo sabe que é um valor elevado pelo serviço que é de boa qualidade. Sempre disse isso. Eu estou reafirmando. Por isso que isso que a prefeitura está comprando agora 270 ônibus euro seis convencionais, mandei para a Câmara ontem, porque isso precisa ficar claro. Nós solicitamos do PAC do Governo Federal os recursos para comprar 190 ônibus listeques, do sistema complementar. E o PAC que só libera a linha de crédito, ao invés de ser Orçamento Geral da União, nós tivemos, já que foi liberado pela Caixa Econômica, o financiamento de R$95 milhões de reais", detalhou Bruno Reis.