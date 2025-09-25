Menu
POLÍTICA
IMPASSE

Secretário cobra cumprimento de acordo sobre reajuste dos professores

Projeto seria apreciado na sessão desta quarta-feira, 24, na Câmara Municipal, mas acabou sendo retirado de pauta

Redação

Por Redação

25/09/2025 - 8:52 h
Thiago Dantas, cobrou da APLB Sindicato o cumprimento do acordo firmado com a Prefeitura de Salvador.
O secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, cobrou da APLB Sindicato o cumprimento do acordo firmado com a Prefeitura de Salvador para a votação do projeto de lei que trata do reajuste dos professores da rede de ensino da capital baiana.

A proposta seria apreciada na sessão desta quarta-feira, 24, na Câmara Municipal, mas acabou sendo retirada de pauta depois que, de última hora, a APLB solicitou alterações no texto que já havia sido pactuado e assinado entre as partes.

Segundo Dantas, a atitude da APLB representa uma quebra de confiança não apenas com a gestão municipal, mas principalmente com os próprios profissionais de educação que aguardam a aprovação da matéria.

“Houve diálogo, houve negociação, houve assinatura de acordo. Tudo estava pronto para a votação. Mas, de maneira irresponsável, a APLB voltou atrás, descumpriu o que já havia sido firmado e agora ainda ameaça paralisar novamente as atividades. É lamentável esse posicionamento que desrespeita a negociação e, principalmente, a própria categoria”, afirmou o secretário.

Ele destacou que o presidente da APLB, Rui Oliveira, não participou das mesas de negociação, mas, agora, entrou em cena para fazer ameaças sobre paralisação da categoria. “Rui Oliveira precisa explicar essa postura. Ele está a serviço de quem? Rui precisa responder isso, se ele está a serviço dos interesses dos professores, porque esse tipo de postura demonstra o contrário”, declarou.

x