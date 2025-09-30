Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro já admitiu voto em Lula e pregou fuzilamento de FHC; relembre

Ex-presidente se tornou principal algoz de petista

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/09/2025 - 12:10 h | Atualizada em 30/09/2025 - 12:23
Bolsonaro pregou fuzilamento de ex-presidente
Bolsonaro pregou fuzilamento de ex-presidente -

Hoje principal nome da direita conservadora, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, já foi adepto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário político. Em 2002, o militar usou seu tempo de fala na Câmara dos Deputados para revelar sue voto no petista, eleito naquele ano pela primeira vez.

O vídeo em que Bolsonaro fala sobre as expectativas para o novo governo voltou a viralizar nas redes nos últimos dias.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Censura? Salvador pode proibir nudez e cunho sexual explícito em shows com verba pública
Senado decide futuro da reforma tributária nesta terça
Bolsonaro se recupera de crise de soluços e vômito intenso

Na ocasião, Bolsonaro defendeu o então presidente eleito, que ainda não havia tomado posse, e pediu que ele indicasse o também petista José Genoíno, ex-guerrilheiro de esquerda na ditadura militar, para o Ministério da Defesa.

Bolsonaro também sugeriu o então comunista Aldo Rebelo, que era filiado ao PCdoB. Atualmente, Rebelo e Bolsonaro são aliados políticos.

"Confesso publicamente que no segundo turno eu votei no Lula. Escolhi o que eu entendia ser a melhor opção, com esperanças pelo país no ano que vem. Eu não tenho como indicar ninguém para a Defesa, mas tenho minha voz. Eu peço até que seja o Genoíno, reconheço a competência dele, não seria oposição a ele. São homens competentes", disparou Bolsonaro em discurso.

Fuzilamento de FHC

Antes disso, em 1999, Bolsonaro polemizou ao sugerir em rede nacional o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Na época, o deputado federal também pregou o fechamento do Congresso Nacional como única alternativa para consertar os problemas políticos do país.

"Através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com FHC, não deixando ir para fora, não. Matando! Se vão morrer alguns inocentes, tudo bem", afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro condenado

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), após ser apontado como mentor intelectual de uma tentativa de golpe de Estado.

Atualmente, o ex-presidente está preso em caráter domiciliar, no âmbito da investigação sobre os crimes de coação de Justiça. Bolsonaro ainda não começou a cumprir a pena pela condenação por golpe de Estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro eleições fhc Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro pregou fuzilamento de ex-presidente
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Bolsonaro pregou fuzilamento de ex-presidente
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Bolsonaro pregou fuzilamento de ex-presidente
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Bolsonaro pregou fuzilamento de ex-presidente
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x