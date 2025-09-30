Ônibus seguem sem circular no Nordeste de Amaralina e São Marcos

Não há previsão do retorno do serviço - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Os moradores dos bairros de Nordeste de Amaralina e São Marcos seguem sem o serviço de transporte público na manhã desta terça-feira, 30. A interrupção ocorre após manifestações realizadas por moradores em protesto contra ações policiais nas comunidades.

Nordeste de Amaralina

Dois ônibus foram atravessados na pista, interditando as vias de acesso aos bairros Vale das Pedrinhas e Amaralina, na tarde desta segunda-feira, 29. O protesto ocorreu devido a uma operação policial no bairro, onde uma mulher foi baleada na tarde do último domingo, 28, na localidade de Santo André, no Nordeste de Amaralina.

A vítima, identificada como Camila Ricardo, de 38 anos, foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), repassadas ao Portal A Tarde, populares invadiram os coletivos, retiraram as chaves das mãos dos motoristas e exigiram que todos os passageiros descessem. Em seguida, interditaram as vias.

As linhas dos ônibus envolvidos na ocorrência foram:

0140 - Cardeal da Silva x Rio Vermelho: o veículo ficou atravessado na Rua Visconde de Itaboraí, em Amaralina.

1053 - Estação Mussurunga x Barra 3: ficou atravessado no Vale das Pedrinhas.

Durante a ação, a Polícia Militar foi acionada e atuou para a retomada do serviço.

Segundo a Transalvador, que também esteve no local, as vias foram liberadas e a situação foi normalizada por volta das 16h.

São Marcos

Os ônibus também seguem sem atender o bairro de São Marcos, em Salvador, após protestos de moradores pela morte do adolescente Caíque dos Santos Reis, de 16 anos, durante uma ação policial, na tarde do domingo, 28.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), ainda não há previsão para regularização do serviço público de transporte no bairro. Os coletivos estão desviando pela Via Regional, evitando entrar no bairro. O policiamento foi reforçado.

Protesto por justiça

Com cartazes e queimando entulhos em vias próximas à Avenida Gal Costa, moradores cobraram justiça pela morte de Caíque. Segundo informações, o rapaz não tinha envolvimento com a criminalidade. Era estudante, trabalhava como barbeiro e, inclusive, nessa segunda-feira, iniciaria seu primeiro dia de trabalho como atendente de uma confeitaria. O corpo dele foi enterrado no Cemitério Quinta do Lázaros, na Baixa de Quintas, nessa segunda.