"QUEREMOS JUSTIÇA"

Moradores protestam após morte de jovem no Engenho Velho da Federação

Familiares e amigos de Adriano Marcos afirmam que ele era inocente

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 22:38 h
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência -

Um jovem de 23 anos identificado como Adriano Marcos de Oliveira Silva morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, no último domingo, 28.

De acordo com informações divulgadas pela PM, equipes das Rondas Especiais (Rondesp) realizavam patrulhamento tático na Rua do Forno quando teriam sido recebidas a tiros por um grupo de homens armados. Os policiais reagiram e, durante a troca de tiros, Adriano foi atingido.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.PM informou que, com o suspeito baleado, foram encontrados:

  • Uma pistola calibre 9mm
  • Um carregador e munições
  • Uma blusa camuflada e um coldre
  • Drogas: 58 porções de maconha, 38 pinos com cocaína e 2 com crack
  • Quantia em dinheiro em espécie

Família protesta

A ocorrência gerou revolta entre moradores da região, que organizaram um protesto contra a ação policial, cercando as viaturas e alegando que Adriano era inocente.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil informou que expediu guias de perícia e de necropsia para investigar o caso. O patrulhamento na área foi reforçado após o incidente.

