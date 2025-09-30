Menu
Lula retorna à Bahia na próxima semana; veja data de agenda presidencial

Petista participará da inauguração da fábrica da BYD em Camaçari

Jair Mendonça e Flávia Requião

Por Jair Mendonça e Flávia Requião

30/09/2025 - 12:21 h | Atualizada em 30/09/2025 - 12:39
Lula esteve na Bahia pela última vez em julho
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem viagem marcada para a Bahia. O petista participará da cerimônia de inauguração da fábrica da BYD no próximo dia 9, às 9h, no Polo Petroquímico, em Camaçari.

Além de Lula estarão presentes o CEO Global da BYD, Wang Chuanfu; a vice-presidente executiva da BYD, Stella Li; o vice-presidente da BYD Brasil, Alexandre Baldy. Além disso, vamos contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Visitas recentes do presidente Lula à Bahia

O presidente Lula esteve na Bahia pela última vez em julho, participando de importantes agendas no estado. No dia 2 de julho, ele marcou presença em Salvador no ato que homenageia a independência do Brasil na Bahia, sua quarta participação consecutiva no evento.

Ainda no mesmo mês, Lula esteve em Juazeiro para a cerimônia de anúncio de entregas na área da Saúde, dentro do programa Novo PAC. O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Saúde, Alexandre Padilha, além de outras autoridades.

Essas visitas reforçam a relação próxima do presidente com a Bahia e seu comprometimento com projetos sociais e de infraestrutura no estado.

x