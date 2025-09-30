Menu
INUSITADO

Vereador pede minuto de silêncio na Câmara, mas homenageado estava vivo

Responsável pelo momento foi o vereador de Fortaleza-CE, Professor Aguiar Toba (PRD).

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

30/09/2025 - 13:19 h | Atualizada em 30/09/2025 - 15:18
Vereador de Fortaleza-CE, Professor Aguiar Toba (PRD)
Vereador de Fortaleza-CE, Professor Aguiar Toba (PRD) -

Parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza fizeram um minuto de silêncio, na sessão ordinária desta terça-feira, 30, para suposta "morte" de Raimundo Oliveira Araújo, conhecido na Capital como Raimundo do Queijo. O responsável pelo momento foi o vereador Professor Aguiar Toba (PRD).

O curioso foi que os vereadores não sabiam e em seguida descobriram durante os primeiros segundos da homenagem ao comerciante, o fato de que Raimundo estaria vivo.

O momento teve risos de parte da Câmara, porém não agradou outra ala, que se assustou com a "notícia" equivocada. Familiares do comerciante lamentaram a postura do parlamentar.

Raimundo do Queijo

Natural de Chaval, no interior do Ceará, Raimundo do Queijo tem 90 anos de idade e se tornou uma figura icônica da Capital cearense. A loja, localizada na Travessa Crato, no Centro, é lugar cativo de quem gosta de boa comida e cerveja gelada.

O ponto foi criado em 1978 e funcionava, inicialmente, como frigorífico. Só depois é que Raimundo decidiu entrar no ramo do laticínio, ofício que aprendeu com a mãe.

Desde 2020, o espaço Raimundo do Queijo é reconhecido como Patrimônio Turístico de Fortaleza.

