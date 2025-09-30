Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
DITADURA?

Consórcio é acusado de tomar decisões sem ouvir comunidade em Cairu

Denúncia veio das associações comunitárias localizadas no sul da Bahia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

30/09/2025 - 10:14 h | Atualizada em 30/09/2025 - 12:56
Comunidade do Galeão tem como principal atividade econômica a pesca, mariscagem e o extrativismo da piaçava
Comunidade do Galeão tem como principal atividade econômica a pesca, mariscagem e o extrativismo da piaçava

Um inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público Federal para investigar possíveis irregularidades do Consórcio Manati em relação às decisões sobre o Centro Comunitário Casa do Pescador, no município de Cairu, sul da Bahia.

Crise em Porto Seguro: unidades do Restaurante Popular encerram atividades
Empresário é punido após envenenar árvores em Luís Eduardo Magalhães
Prefeitura é denunciada por fraudes em contratos com combustíveis

Uma denúncia realizada pela Associação dos Moradores do Galeão (AMEGA), acusa o consórcio de não dialogar sobre decisões tomadas no espaço comunitário.

Ainda de acordo com a denúncia, o consórcio não vem cumprindo medidas ao tomar decisões sem consulta à comunidade local.

O MPF decidiu que realize uma reunião entre representantes das associações envolvidas. O inquérito vai ter duração inicial de um ano,

Comunidade Galeão

A comunidade de Galeão está localizada no município de Cairu, tem como principal atividade econômica a pesca, a mariscagem e o extrativismo da piaçava.

Galeão é habitado por quilombolas, que possivelmente descendem da etnia bantu, contudo, há a participação de outras etnias africanas, já que os quilombos recebiam quem fugia de grupos variados.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população é formada por 64% dos que se declaram negros, 31% de pardos e 5,6% de brancos.

x