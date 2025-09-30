DITADURA?
Consórcio é acusado de tomar decisões sem ouvir comunidade em Cairu
Denúncia veio das associações comunitárias localizadas no sul da Bahia
Por Rodrigo Tardio
Um inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público Federal para investigar possíveis irregularidades do Consórcio Manati em relação às decisões sobre o Centro Comunitário Casa do Pescador, no município de Cairu, sul da Bahia.
Uma denúncia realizada pela Associação dos Moradores do Galeão (AMEGA), acusa o consórcio de não dialogar sobre decisões tomadas no espaço comunitário.
Ainda de acordo com a denúncia, o consórcio não vem cumprindo medidas ao tomar decisões sem consulta à comunidade local.
O MPF decidiu que realize uma reunião entre representantes das associações envolvidas. O inquérito vai ter duração inicial de um ano,
Comunidade Galeão
A comunidade de Galeão está localizada no município de Cairu, tem como principal atividade econômica a pesca, a mariscagem e o extrativismo da piaçava.
Galeão é habitado por quilombolas, que possivelmente descendem da etnia bantu, contudo, há a participação de outras etnias africanas, já que os quilombos recebiam quem fugia de grupos variados.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população é formada por 64% dos que se declaram negros, 31% de pardos e 5,6% de brancos.
