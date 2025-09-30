Consórcio é acusado de tomar decisões sem ouvir comunidade em Cairu

Comunidade do Galeão tem como principal atividade econômica a pesca, mariscagem e o extrativismo da piaçava - Foto: Reprodução

Um inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público Federal para investigar possíveis irregularidades do Consórcio Manati em relação às decisões sobre o Centro Comunitário Casa do Pescador, no município de Cairu, sul da Bahia.

Uma denúncia realizada pela Associação dos Moradores do Galeão (AMEGA), acusa o consórcio de não dialogar sobre decisões tomadas no espaço comunitário.

Ainda de acordo com a denúncia, o consórcio não vem cumprindo medidas ao tomar decisões sem consulta à comunidade local.

O MPF decidiu que realize uma reunião entre representantes das associações envolvidas. O inquérito vai ter duração inicial de um ano,

Comunidade Galeão

A comunidade de Galeão está localizada no município de Cairu, tem como principal atividade econômica a pesca, a mariscagem e o extrativismo da piaçava.

Galeão é habitado por quilombolas, que possivelmente descendem da etnia bantu, contudo, há a participação de outras etnias africanas, já que os quilombos recebiam quem fugia de grupos variados.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população é formada por 64% dos que se declaram negros, 31% de pardos e 5,6% de brancos.