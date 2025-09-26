Empresário é punido após envenenar árvores em Luís Eduardo Magalhães

Momento que árvores são atacadas e envenenadas em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia - Foto: Cidadão Repórter

A Justiça determinou punição ao empresário Ítalo de Souza Batista, acusado de perfurar e aplicar veneno em três árvores do município de Luis Eduardo Magalhães, oeste da Bahia.

Italo vai ser obrigado a pagar multa de R$ 5 mil em favor de uma instituição de caridade local, além de ter que plantar ou doar, no prazo de 30 dias, 20 mudas de ipê rosa ou amarelo para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Uma fiscalização realizada pela gestão municipal no último mês de agosto apontou as perfurações nas árvores.

Em um vídeo, é possível ver um momento em que um homem chega, salta de um veículo e ataca as árvores no centro da cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Conflitos

A região onde ficam as árvores é ocupada por ambulantes, o que tem causado conflitos com comerciantes já estabelecidos, os quais relatam dificuldades em relação ao acesso às lojas, bancos e outros serviços.

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães informou que já cria estratégias, como a construção de um camelódromo, onde os ambulantes possam atuar.