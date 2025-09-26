Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME AMBIENTAL

Empresário é punido após envenenar árvores em Luís Eduardo Magalhães

Italo de Sousa Batista vai ter que pagar multa de R$ 5 mil por perfurar e aplicar veneno em três árvores

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/09/2025 - 14:46 h
Momento que árvores são atacadas e envenenadas em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia
Momento que árvores são atacadas e envenenadas em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia -

A Justiça determinou punição ao empresário Ítalo de Souza Batista, acusado de perfurar e aplicar veneno em três árvores do município de Luis Eduardo Magalhães, oeste da Bahia.

Leia Também:

Prefeitura é denunciada por fraudes em contratos com combustíveis
Instituto de Saúde descumpre deveres trabalhistas em Feira de Santana
Licitação milionária em Jequié prevê compra de 23 mil medalhas

Italo vai ser obrigado a pagar multa de R$ 5 mil em favor de uma instituição de caridade local, além de ter que plantar ou doar, no prazo de 30 dias, 20 mudas de ipê rosa ou amarelo para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Uma fiscalização realizada pela gestão municipal no último mês de agosto apontou as perfurações nas árvores.

Em um vídeo, é possível ver um momento em que um homem chega, salta de um veículo e ataca as árvores no centro da cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Conflitos

A região onde ficam as árvores é ocupada por ambulantes, o que tem causado conflitos com comerciantes já estabelecidos, os quais relatam dificuldades em relação ao acesso às lojas, bancos e outros serviços.

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães informou que já cria estratégias, como a construção de um camelódromo, onde os ambulantes possam atuar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acusação ambulantes árvores conflitos Crime ambiental empresário envenenamento Italo de Sousa Batista justiça Luís Eduardo Magalhães multa PREFEITURA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Momento que árvores são atacadas e envenenadas em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Momento que árvores são atacadas e envenenadas em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Momento que árvores são atacadas e envenenadas em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Momento que árvores são atacadas e envenenadas em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia
Play

Empresário é punido após envenenar árvores em Luís Eduardo Magalhães

x