Licitação milionária em Jequié prevê compra de 23 mil medalhas

A Prefeitura de Jequié, Vale do Jiquiriçá, abriu uma licitação milionária (pregão eletrônico) para a compra de uniformes e itens esportivos. Entre os objetivos que chamam a atenção na licitação aberta pela gestão do prefeito Zenildo Brandão Santana, conhecido como Zé Cocá (PP) é a compra de 23 mil medalhas.

De acordo com o documento, o objetivo seria atender às demandas da comunidade esportiva local. Além das medalhas, outros 15.392 itens esportivos, como bolas, uniformes e troféus estão inclusos no processo licitatório.

O valor total estimado para a contratação é de R$ 3.139.785,10 (três milhões, cento e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), de acordo com a pesquisa de preços anexada ao Pregão Eletrônico n.º 068/2025.

Itens cotados

23.000 medalhas de bronze, metal, douradas e personalizadas em acrílico

2.000 cones de PVC

2.000 chapéu chinês

1.800 troféus diversos

1.570 bolas futsal

1.550 quimonos para prática de artes maciais diversas

1.500 bolas de futebol de campo

820 uniformes para diversas práticas esportivas

590 redes diversas

500 bolas de futebol Society

320 bolas de handebol

300 colchonetes

250 bombas para encher bolas

220 bolas de basquete

200 sacos para transportar material de futebol

200 pares de cartão de árbitro

200 apitos

12 barreiras de madeira

180 bolas de futebol infantil

100 bolas de futevôlei

100 bolas vôlei pro

100 escada de nylon

100 cronômetro digital

100 calças de capoeira

80 conjuntos de time de futebol

80 camas elásticas

70 bolas de Handebeach

60 pares de luvas de goleiro

60 bolas de futebol de praia

50 bolas iniciação

50 calibrador eletrônico

50 fitas marcação vôlei de praia

50 kit mini traves de futebol

40 fitas de marcação de futevôlei

40 antenas profissionais para rede

30 kit badminton

10 fitas de marcação de handebol

10 mesas de futmesa

Contratos questionados

Um outro gasto da Prefeitura de Jequié levantou questionamentos na população, após contrato com três empresas para execução de serviços de mão de obra nas secretarias municipais, cujo valor total ultrapassa os R$ 58 milhões de reais.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município, edição da última sexta-feira, 5. O vínculo com as empresas que apresentaram propostas para prestação de serviços de mão de obra (terceirização) para atender as demandas de diversas secretarias municipais, pelo periodo de 12 meses.

Uma das beneficiadas é foi a empresa 'Desenvolvida – Instituto para o Desenvolvimento Humano', situada em Salvador e vencedora do Lote 01, com valor total de R$ 28.305.607,56 (vinte e oito milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) e também vencedora do Lote 04, no valor de R$ 14.229.711,24 (quatorze milhões, duzentos e vinte e nove mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos), totalizando R$ 42.535.318,80 (quarenta e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos).

O outro contrato é com a empresa 'Fundação Aurelina Virgília Fair', empresa situada em Ibirataia, foi a vencedora do Lote 02, no valor total de R$ 2.399.955,96 (dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), e ainda do Lote 03, no valor total de R$ 8.149.956,84 (oito milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), o que totaliza R$ 10.549.912,80 (dez milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e doze reais e oitenta centavos).

E os gastos não pararam por aí. Em outro contrato com a 'Perfil Terceirização e Serviços', empresa situada em Lauro de Freitas, foi a vencedora do Lote 5, com valor total de R$ 5.398.190,52 (cinco milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos).

A reportagem procurou a Prefeitura de Jequié e ainda aguarda resposta aos questionamentos.