Gasto de R$ 58 milhões levanta questionamentos na prefeitura de Jequié

Zé Cocá (PP) - Foto: Rodrigo Tardio

Um gasto que levanta questionamentos na população de Jequié, Vale do Jiquiriçá. O prefeito, Zenildo Brandão Santana, conhecido como Zé Cocá (PP), firmou contrato com três empresas para execução de serviços de mão de obra nas secretarias municipais, cujo valor total ultrapassa os R$ 58 milhões de reais.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município, edição da última sexta-feira, 5. O vínculo com as empresas que apresentaram propostas para prestação de serviços de mão de obra (terceirização) para atender as demandas de diversas secretarias municipais, pelo periodo de 12 meses.

Uma das beneficiadas é a empresa 'Desenvolvida – Instituto para o Desenvolvimento Humano', situada em Salvador e vencedora do Lote 01, com valor total de R$ 28.305.607,56 (vinte e oito milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) e também vencedora do Lote 04, no valor de R$ 14.229.711,24 (quatorze milhões, duzentos e vinte e nove mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos), totalizando R$ 42.535.318,80 (quarenta e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos).

O outro contrato é com a empresa 'Fundação Aurelina Virgília Fair', empresa situada em Ibirataia, foi a vencedora do Lote 02, no valor total de R$ 2.399.955,96 (dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), e ainda do Lote 03, no valor total de R$ 8.149.956,84 (oito milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), o que totaliza R$ 10.549.912,80 (dez milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e doze reais e oitenta centavos).

E os gastos não param por aí. Em outro contrato com a 'Perfil Terceirização e Serviços', empresa situada em Lauro de Freitas, foi a vencedora do Lote 5, com valor total de R$ 5.398.190,52 (cinco milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos).

Programa Social

Em julho deste ano, outra polêmica tomou conta do município. Famílias que pleiteavam moradia no programa "Minha Casa Minha Vida", passaram por uma verdadeira "prova de humilhação". A denúncia veio de um grupo que tentava ser atendido via distribuição de senhas para a inscrição do programa no município.

De acordo com a denúncia, o setor de Habitação da Prefeitura, tinha determinado o atendimento para 50 pessoas no turno matutino e para outras 50 no vespertino.

Os empreendimentos eram destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social, com prioridade para as já cadastradas no município. Pelo menos 496 casas seriam construídas nessa etapa, como previa o Governo Federal, com investimento que prometia ultrapassar os R$ 81 milhões.

A reportagem procurou a Prefeitura de Jequié e ainda aguarda resposta aos questionamentos.