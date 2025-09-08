BRASIL
Mascote da COP30 faz primeira aparição pública em Brasília
Personagem desfilou durante as comemorações do 7 de Setembro
Por Redação
Durante o desfile de 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil, o mascote da Conferência da ONU sobre mudanças Climáticas (COP30), o Curupira, fez a sua primeira aparição pública na cidade de Brasília.
Considerado o “guardião das florestas e dos animais”, o personagem faz parte da identidade visual da conferência e foi apresentado na presença de autoridades dos Três Poderes.
A COP30 vai acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém, e vai reunir representantes de quase 200 países para debater soluções conjuntas frente à crise climática.
Na abertura do desfile, uma faixa com os dizeres “Mutirão Global pelo Clima” destacou o chamado brasileiro à união mundial contra os impactos do aquecimento global. O Curupira desfilou acompanhado de brigadistas florestais do Prevfogo, do Ibama e do ICMBio.
Além do novo mascote, o desfile contou com a participação do Labareda, tamanduá-bandeira que representa o Prevfogo.
