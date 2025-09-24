Campeonato Baiano de Tênis de Mesa define ranking na final em Salvador

Campeonato Baiano de Tênis de Mesa - Foto: Divulgação/Márcio Roberto/Ascom FTMBA

Cada vez mais, entre medalhas de Hugo Calderano e novos talentos emergentes, o Brasil se conecta com o mundo do tênis de mesa - e a Bahia não fica para trás. A temporada 2025 do tênis de mesa baiano chega ao fim neste sábado, 27, com a quinta e última etapa do Campeonato Baiano.

O evento acontece a partir das 8h, na Arena P2, no Bonfim, Cidade Baixa de Salvador, e será decisivo para definir a classificação final do ranking estadual da Federação de Tênis de Mesa da Bahia.

Campeonato Baiano de Tênis de Mesa | Foto: Divulgação/Márcio Roberto/Ascom FTMBA

Cerca de 80 atletas vão disputar 19 categorias, entre divisões por idade e por nível técnico. Pela manhã, das 8h às 12h, acontecem as disputas entre faixas etárias. Já das 12h às 20h, será a vez dos jogos por técnica, em um dia inteiro de programação intensa.

Após esta etapa decisiva, o circuito estadual da modalidade terá um torneio especial de encerramento no dia 29 de novembro, quando serão premiados os melhores atletas do ano em cada categoria, coroando a temporada do tênis de mesa baiano.