Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACUSAÇÃO

Instituto de Saúde descumpre deveres trabalhistas em Feira de Santana

IDS Brasil Serviços Especializados foi notificado de forma extrajudicial pela gestão municipal

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/09/2025 - 6:00 h
IDS vai ter prazo de cinco dias úteis para regularizar repasses e encaminhar comprovantes de quitação
IDS vai ter prazo de cinco dias úteis para regularizar repasses e encaminhar comprovantes de quitação -

O Instituto de Desenvolvimento Social do Brasil (IDS Brasil Serviços Especializados) foi notificado de forma extrajudicial, pela gestão municipal de Feira de Santana, por descumprimento de cláusulas contratuais e trabalhistas previstas em Contrato com o Fundo Municipal de Saúde.

Leia Também:

Bahia: Ronaldo detona arbitragem e acusa juiz de mudar rumo do jogo
Avião que caiu no Pantanal não tinha autorização para táxi aéreo
Expulsão de Jean Lucas pesa e Bahia perde de virada para o Vasco

A notificação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 24, onde consta que o IDS Brasil não estaria cumprindo obrigações legais relacionadas ao pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores atuantes nos serviços públicos da saúde de Feira de Santana.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Instituto de Saúde descumpre deveres trabalhistas em Feira de Santana

O contrato determina que a IDS é a responsável pelo pagamento de salários, benefícios, INSS, FGTS, bem como outros encargos trabalhistas, além de eventuais passivos trabalhistas, sem ônus para o município.

A gestão municipal já tinha enviado notificação no último dia 16 de setembro, com prazo de 48 horas para resposta, porém a empresa não se manifestou..

O IDS vai ter prazo de cinco dias úteis para regularizar os repasses e encaminhar os comprovantes de quitação. Em caso de descumprimento, sanções administrativas devem ser aplicadas.

Vale alimentação

Os trabalhadores que prestam serviço para a IDS, já tinham denunciado que há dois meses não recebem o vale alimentação, porém que o valor continua sendo descontado em folha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

descumprimento feira de santana IDS Brasil Serviços Especializados Instituto de Saúde obrigações trabalhistas Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
IDS vai ter prazo de cinco dias úteis para regularizar repasses e encaminhar comprovantes de quitação
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

IDS vai ter prazo de cinco dias úteis para regularizar repasses e encaminhar comprovantes de quitação
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

IDS vai ter prazo de cinco dias úteis para regularizar repasses e encaminhar comprovantes de quitação
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

IDS vai ter prazo de cinco dias úteis para regularizar repasses e encaminhar comprovantes de quitação
Play

Empresário é punido após envenenar árvores em Luís Eduardo Magalhães

x