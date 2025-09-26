Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ICHU

Prefeitura é denunciada por fraudes em contratos com combustíveis

Denúncia aponta suposta violação dos princípios que regem a administração pública

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/09/2025 - 11:42 h | Atualizada em 26/09/2025 - 15:04
Posto de combustível / ilustrativa
Posto de combustível / ilustrativa -

Uma denúncia apontou indícios de supostas fraudes em licitações de combustíveis e danos ao erário na Prefeitura de Ichu, nordeste da Bahia, gestão do prefeito José Gonzaga Carneiro, conhecido como Gonzaga (PSD).

Leia Também:

Instituto de Saúde descumpre deveres trabalhistas em Feira de Santana
Licitação milionária em Jequié prevê compra de 23 mil medalhas
Transporte escolar de Santo Estevão entra na mira da Justiça

Os contratos suspeitos teriam sido firmados pela gestão municipal com as empresas 'Aurora Comércio de Combustíveis LTDA' e 'Aurora Comércio de Lubrificantes LTDA'.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A denúncia aponta suposta violação dos princípios que regem a administração pública, o que coloca em dúvida a legalidade e transparência dos processos realizados.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por intermédio da Promotoria de Justiça de Riachão do Jacuípe, apura o fato.

Nepotismo

Ainda neste mês de setembro, a Justiça abriu inquérito civil para investigar possível prática de nepotismo na gestão de Gonzaga. A denúncia, foi apresentada por três parlamentares, Celidalva Soares de Oliveira, Edivaldo Apolônio da Silva e Manoel Robson Gonçalves da Silva, os quais apontaram que o gestor teria nomeado parentes próximos para cargos comissionados e funções de confiança.

Além de Gonzaga, foram denunciados também: Gabriela Barbosa dos Santos, Lennon Francoli Carneiro Borges e Cristiano Reis Carneiro Oliveira.

José Gonzaga Carneiro (PSD), prefeito de Ichu
José Gonzaga Carneiro (PSD), prefeito de Ichu | Foto: Reprodução | Instagram

Caso as irregularidades sejam confirmadas, o caso deve resultar em ato de improbidade administrativa.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cidadão Repórter combustíveis contratos denúncia fraude Ichu irregularidades licitação nepotismo PREFEITURA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Posto de combustível / ilustrativa
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Posto de combustível / ilustrativa
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Posto de combustível / ilustrativa
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Posto de combustível / ilustrativa
Play

Empresário é punido após envenenar árvores em Luís Eduardo Magalhães

x