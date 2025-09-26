Prefeitura é denunciada por fraudes em contratos com combustíveis

Posto de combustível / ilustrativa - Foto: Foto Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Uma denúncia apontou indícios de supostas fraudes em licitações de combustíveis e danos ao erário na Prefeitura de Ichu, nordeste da Bahia, gestão do prefeito José Gonzaga Carneiro, conhecido como Gonzaga (PSD).

Os contratos suspeitos teriam sido firmados pela gestão municipal com as empresas 'Aurora Comércio de Combustíveis LTDA' e 'Aurora Comércio de Lubrificantes LTDA'.

A denúncia aponta suposta violação dos princípios que regem a administração pública, o que coloca em dúvida a legalidade e transparência dos processos realizados.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por intermédio da Promotoria de Justiça de Riachão do Jacuípe, apura o fato.

Nepotismo

Ainda neste mês de setembro, a Justiça abriu inquérito civil para investigar possível prática de nepotismo na gestão de Gonzaga. A denúncia, foi apresentada por três parlamentares, Celidalva Soares de Oliveira, Edivaldo Apolônio da Silva e Manoel Robson Gonçalves da Silva, os quais apontaram que o gestor teria nomeado parentes próximos para cargos comissionados e funções de confiança.

Além de Gonzaga, foram denunciados também: Gabriela Barbosa dos Santos, Lennon Francoli Carneiro Borges e Cristiano Reis Carneiro Oliveira.

José Gonzaga Carneiro (PSD), prefeito de Ichu | Foto: Reprodução | Instagram

Caso as irregularidades sejam confirmadas, o caso deve resultar em ato de improbidade administrativa.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e ainda aguarda resposta aos questionamentos.