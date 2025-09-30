Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Lula e BYD selam o retorno da indústria automotiva à Bahia em Camaçari

Bahia reassume protagonismo no cenário automotivo nacional

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/09/2025 - 12:59 h
Fábrica será inaugurada 9 no dia 9 de outubro
Fábrica será inaugurada 9 no dia 9 de outubro -

A fábrica da montadora chinesa BYD em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), será inaugurada no dia 9 de outubro. A chegada da unidade coloca a Bahia novamente como protagonista no cenário automotivo nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no ato.

Em julho deste ano, a BYD abriu as portas da fábrica para apresentar o local para a imprensa. Além disso, foram exibidos os primeiros carros montados no galpão da gigante chinesa no setor de carros híbridos e elétricos. Na ocasião, estiveram presentes autoridades, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), além dos principais representantes da empresa, como a vice-presidente executiva da montadora, Stella Li.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BYD apresenta primeiros carros fabricados no Brasil
Lula retorna à Bahia na próxima semana; veja data de agenda presidencial
Primeira fábrica da BYD no Brasil é inaugurada; saiba todos os detalhes
Nossa missão é resfriar o mundo em 1C
Stella Li durante apresentação da fábrica da BYD

"Um em cada quatro veículos de nova energia vendidos mundialmente é da BYD. A nossa missão é resfriar o mundo em 1C°", destacou Stella Li durante a visita de apresentação da fábrica.

Presentes na inauguração

Além do presidente Lula (PT), que volta a Camaçari após quase um ano (esteve durante o segundo turno das eleições municipais de 2024), estarão presentes na inauguração o CEO Global da BYD, Wang Chuanfu; a vice-presidente executiva da BYD, Stella Li; e o vice-presidente da BYD Brasil, Alexandre Baldy.

Primeiros carros apresentados

Na apresentação de julho, foram divulgados os primeiros carros fabricados em solo nacional. Foram eles o Dolphin Mini, 100% elétrico, e o Song Pro, que funciona de maneira híbrida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd camaçari Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábrica será inaugurada 9 no dia 9 de outubro
Play

Turistas denunciam cobrança de R$ 700 para acessar praia paradisíaca na Bahia

Fábrica será inaugurada 9 no dia 9 de outubro
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

Fábrica será inaugurada 9 no dia 9 de outubro
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Fábrica será inaugurada 9 no dia 9 de outubro
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x