Lula e BYD selam o retorno da indústria automotiva à Bahia em Camaçari

Fábrica será inaugurada 9 no dia 9 de outubro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A fábrica da montadora chinesa BYD em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), será inaugurada no dia 9 de outubro. A chegada da unidade coloca a Bahia novamente como protagonista no cenário automotivo nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no ato.

Em julho deste ano, a BYD abriu as portas da fábrica para apresentar o local para a imprensa. Além disso, foram exibidos os primeiros carros montados no galpão da gigante chinesa no setor de carros híbridos e elétricos. Na ocasião, estiveram presentes autoridades, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), além dos principais representantes da empresa, como a vice-presidente executiva da montadora, Stella Li.

"Um em cada quatro veículos de nova energia vendidos mundialmente é da BYD. A nossa missão é resfriar o mundo em 1C°", destacou Stella Li durante a visita de apresentação da fábrica.

Presentes na inauguração

Além do presidente Lula (PT), que volta a Camaçari após quase um ano (esteve durante o segundo turno das eleições municipais de 2024), estarão presentes na inauguração o CEO Global da BYD, Wang Chuanfu; a vice-presidente executiva da BYD, Stella Li; e o vice-presidente da BYD Brasil, Alexandre Baldy.

Primeiros carros apresentados

Na apresentação de julho, foram divulgados os primeiros carros fabricados em solo nacional. Foram eles o Dolphin Mini, 100% elétrico, e o Song Pro, que funciona de maneira híbrida.