POLÍTICA

Celso Sabino é alvo de processo de expulsão no União Brasil

Partido iniciou processo após o ministro do Turismo descumprir prazo para deixar o governo Lula

Redação

Por Redação

03/10/2025 - 21:11 h
O processo de expulsão foi instaurado na última terça
O processo de expulsão foi instaurado na última terça

O União Brasil abriu um processo de expulsão contra o ministro do Turismo, Celso Sabino, após sua resistência em deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida ocorre após expirar o prazo dado pela federação formada por PP e União Brasil para que todos os filiados entregassem seus cargos na Esplanada.

Conforme apuração da CNN, o processo de expulsão foi instaurado na última terça, 30, tendo como relator o deputado federal Fábio Schiochet (SC), que preside a Comissão de Ética na Câmara dos Deputados. O ministro Sabino foi oficialmente notificado e tem até hoje para apresentar sua defesa prévia.

O parecer do parlamentar está previsto para ser apresentado na próxima quarta, 8, e deve recomendar a expulsão, caso o ministro não deixe o cargo até terça, 7. Se essa condição se confirmar, o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, convocará uma reunião da Executiva para analisar o relatório e formalizar a decisão sobre a permanência ou saída de Sabino do partido.

O segundo processo, que trata da destituição da Executiva estadual do Pará, está sob relatoria da senadora Professora Dorinha (TO). A ação foi instaurada nesta semana e seguirá o mesmo cronograma definido para o processo de expulsão.

Nesta sexta-feira, 3, Sabino cumpre agenda oficial em Belém, onde acompanha o presidente Lula em uma vistoria às obras preparatórias para a COP30.

Ele tem resistido a deixar o ministério por ser pré-candidato ao Senado em 2026 e ver na realização da COP30 uma oportunidade de ampliar sua visibilidade política e fortalecer sua base no estado.

Ainda segundo informações da CNN, no estado, o governador Helder Barbalho é favorito para o cargo, mas Sabino disputa a segunda vaga na chapa com o presidente da Alepa (Assembleia Legislativa do Pará), deputado Chicão (MDB).

x