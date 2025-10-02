Moraes libera que Bolsonaro participe de podcast mesmo preso

Bolsonaro é liberado para participar de entrevista em podcast - Foto: Marcos Correa | PR

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes aprovou que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) desse uma entrevista ao podcast “Café com Ferri”, que é apresentado pelo investidor Rafael Ferri.

O pedido para a participação na entrevista partiu do próprio podcast, que garantiu que o bate-papo não seria transmitido ao vivo e respeitaria os atuais sigilos e decisões judiciais. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A gravação, porém, fica a critério de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.

Uma intimação foi enviada por Alexandre de Moraes aos advogados de Bolsonaro para que se manifestem em um prazo de cinco dias, sobre o interesse da entrevista.