POLÍTICA

Moraes libera que Bolsonaro participe de podcast mesmo preso

Podcast será gravado e não vai ser transmitido ao vivo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

02/10/2025 - 15:00 h
Bolsonaro é liberado para participar de entrevista em podcast
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes aprovou que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) desse uma entrevista ao podcast “Café com Ferri”, que é apresentado pelo investidor Rafael Ferri.

O pedido para a participação na entrevista partiu do próprio podcast, que garantiu que o bate-papo não seria transmitido ao vivo e respeitaria os atuais sigilos e decisões judiciais. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A gravação, porém, fica a critério de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.

Leia Também:

Bolsonaro pede ao STF para voltar a usar celular
Deputada do PT é sequestrada por Israel em Gaza
Advogado do mensalão é encontrado morto na rua

Uma intimação foi enviada por Alexandre de Moraes aos advogados de Bolsonaro para que se manifestem em um prazo de cinco dias, sobre o interesse da entrevista.

