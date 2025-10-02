Advogado do mensalão é encontrado morto na rua

Luiz Fernando Pacheco ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O advogado Luiz Fernando Pacheco foi encontrado morto em uma rua do bairro de Higienópolis, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 2. Ele ficou conhecido nos últimos anos por sua atuação na defesa no escândalo do 'mensalão'.

Segundo as primeiras informações divulgadas, Luiz Fernando, que tinha 51 anos, ficou cerca de 36 horas desaparecido, sem qualquer notícia sobre seu paradeiro. Os policiais teriam chegado ao local indicado e encontrado o advogado sendo socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com os policiais, um homem avistou Luiz Fernando Pacheco passando mal na rua, acionando os agentes. Sem documentos, ele foi identificado após ter seu corpo levado para o Instituto de Identificação Ricardo Gumblentom Daunt.

Mensalão e Prerrogativas

Fundador do grupo de direito Prerrogativas, Luiz Fernando se destacou pela defesa do ex-deputado federal José Genoíno (PT) no julgamento do mensalão. Na época, o advogado protagonizou um episódio polêmico junto ao então ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Luiz Fernando se dirigiu a Barbosa diretamente, solicitando que ele priorizasse a discussão sobre o pedido de prisão do seu cliente. O magistrado pediu a abertura de um inquérito por crimes como desacato, calúnia, difamação e ameaça.