POLÍTICA

Deputada do PT é sequestrada por Israel em Gaza

Presidente da Câmara promete ajudar parlamentar petista

Por Cássio Moreira

02/10/2025 - 14:17 h
A deputada federal Luizianne Lins (PT), ex-prefeita de Fortaleza, foi detida a caminho da Faixa de Gaza, durante percurso para chegar com a ajuda humanitária para a população local, que está em conflito com Israel. A informação foi confirmado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), nesta quinta-feira, 2.

Motta afirmou que vai atuar para garantir o resgate da parlamentar, Luizianne estava na embarcação Flotilha Global Sumud, interceptada pela Marinha israelense. A deputada petista havia tirado licença para cumprir a missão, ainda de acordo com o presidente da Casa.

“Vamos procurar, dentro do que couber à Presidência da Câmara, dar todo o apoio para que a parlamentar possa restabelecer suas condições de liberdade”, afirmou Hugo Motta em uma publicação nas redes sociais.

Itamaraty se pronuncia

Em nota divulgada na quarta-feira, 1, o Itamaraty afirmou acompanhar com "preocupação" os desdobramentos da interceptação da Flotilha Global Sumud, e pontuou que a Embaixada do Brasil em Israel tem feito contato com as autoridades locais para obter maiores informações.

"A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares", diz trecho.

x