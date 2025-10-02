Menu
Bolsonaro pede ao STF para voltar a usar celular

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/10/2025 - 13:11 h | Atualizada em 02/10/2025 - 13:26
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou nesta quinta-feira (2) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a liberação de contatos telefônicos entre o ex-presidente e seus advogados.

No pedido, os defensores alegam que a medida é necessária porque Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília, enquanto a maioria de seus advogados atua em São Paulo. Segundo a petição, a proibição atual de uso de telefone acarreta “prejuízos ao amplo direito de defesa”.

Além disso, os advogados também pediram que Moraes analise a revogação das medidas cautelares impostas a Bolsonaro em setembro, após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar denúncia contra seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Michelle atualiza estado de saúde de Bolsonaro após nova crise
Bolsonaro já admitiu voto em Lula e pregou fuzilamento de FHC; relembre
Bolsonaro se recupera de crise de soluços e vômito intenso

Bolsonaro se recupera de crise de soluços e vômito intenso

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não precisará de internação após receber assistência médica às pressas no fim da tarde desta segunda-feira, 29, devido a uma intensa crise de soluços, informou o médico Carlos Birolini.

O seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), relatou que o pai sofreu uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios intensos de vômito.

Conforme apuração da CNN, Birolini já estava programado para visitar Bolsonaro e coincidiu com o mal-estar do ex-presidente. O médico iria à residência do político para retirar os pontos da cirurgia realizada no último dia 14, em que foram removidas lesões na pele.

Desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar, Jair Bolsonaro precisou ir ao hospital em três ocasiões.

