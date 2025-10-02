POLÍTICA
Bolsonaro pede ao STF para voltar a usar celular
Ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília.
Por Yuri Abreu
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou nesta quinta-feira (2) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a liberação de contatos telefônicos entre o ex-presidente e seus advogados.
No pedido, os defensores alegam que a medida é necessária porque Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília, enquanto a maioria de seus advogados atua em São Paulo. Segundo a petição, a proibição atual de uso de telefone acarreta “prejuízos ao amplo direito de defesa”.
Além disso, os advogados também pediram que Moraes analise a revogação das medidas cautelares impostas a Bolsonaro em setembro, após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar denúncia contra seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Leia Também:
Bolsonaro se recupera de crise de soluços e vômito intenso
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não precisará de internação após receber assistência médica às pressas no fim da tarde desta segunda-feira, 29, devido a uma intensa crise de soluços, informou o médico Carlos Birolini.
O seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), relatou que o pai sofreu uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios intensos de vômito.
Conforme apuração da CNN, Birolini já estava programado para visitar Bolsonaro e coincidiu com o mal-estar do ex-presidente. O médico iria à residência do político para retirar os pontos da cirurgia realizada no último dia 14, em que foram removidas lesões na pele.
Desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar, Jair Bolsonaro precisou ir ao hospital em três ocasiões.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes