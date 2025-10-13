MANDADO CUMPRIDO
Traficante se joga de prédio para tentar fugir da polícia na RMS
Na ação, foram apreendidos drogas, munições, roupas camufladas e rádios comunicadores
Por Leilane Teixeira
Um traficante de 25 anos com forte atuação na região de Abrantes, município de Camaçari, foi preso nesta segunda-feira, 13, durante cumprimento de mandado realizado pelas equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) na cidade.
Segundo a polícia, o suspeito foi localizado em um condomínio do município e tentou escapar ao perceber a aproximação policial, pulando do terceiro andar do edifício e invadindo uma residência no térreo. Porém, apesar da tentativa de fuga, o homem foi capturado.
Apreensão
Na ação, foram apreendidas:
- porções de cocaína;
- embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas;
- roupas camufladas;
- rádios comunicadores;
- munições e aparelhos celulares.
“A prisão representa mais um golpe estratégico na estrutura do tráfico local, atingindo um dos principais operadores do esquema de comercialização de entorpecentes”, relatou o diretor do Deic, Thomas Galdino.
O investigado também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e passou por exames de corpo de delito, estando custodiado à disposição do Poder Judiciário.
