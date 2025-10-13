Briga de bar termina com homem assassinado a garrafadas na Bahia

Luan Stefano da Silva Nunes, de 36 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem de 36 anos foi assassinado após se envolver em uma briga dentro de um bar no povoado de Matinha de Cima, na zona rural de Livramento de Nossa Senhora, cidade localizada no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu no domingo, 12.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender a uma confusão generalizada no local. Ao chegarem, encontraram a vítima com ferimentos provocados por uma garrafa de vidro quebrada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Civil identificou a vítima como Luan Stefano da Silva Nunes. De acordo com as investigações iniciais, ele teria se desentendido com outros dois homens dentro do bar. Luan chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois suspeitos do crime foram identificados, mas continuam foragidos. Até o momento, não há detalhes sobre o que motivou a briga que resultou na morte.

A Polícia Civil de Livramento de Nossa Senhora segue investigando o caso, buscando esclarecer a motivação do ataque e localizar os autores do homicídio.