Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Briga de bar termina com homem assassinado a garrafadas na Bahia

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Luan Julião

Por Luan Julião

13/10/2025 - 18:02 h | Atualizada em 13/10/2025 - 18:22
Luan Stefano da Silva Nunes, de 36 anos
Luan Stefano da Silva Nunes, de 36 anos -

Um homem de 36 anos foi assassinado após se envolver em uma briga dentro de um bar no povoado de Matinha de Cima, na zona rural de Livramento de Nossa Senhora, cidade localizada no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu no domingo, 12.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender a uma confusão generalizada no local. Ao chegarem, encontraram a vítima com ferimentos provocados por uma garrafa de vidro quebrada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Civil identificou a vítima como Luan Stefano da Silva Nunes. De acordo com as investigações iniciais, ele teria se desentendido com outros dois homens dentro do bar. Luan chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia Também:

Traficante do BDM com diversas passagens morre em confronto com a PM
Briga por causa de mega hair acaba com influencer sendo 'sequestrado'
Mulher é presa no caso do desaparecimento de três jovens em Anguera

Os dois suspeitos do crime foram identificados, mas continuam foragidos. Até o momento, não há detalhes sobre o que motivou a briga que resultou na morte.

A Polícia Civil de Livramento de Nossa Senhora segue investigando o caso, buscando esclarecer a motivação do ataque e localizar os autores do homicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato crime interior Polícia Civil Sudoeste da Bahia violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luan Stefano da Silva Nunes, de 36 anos
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Luan Stefano da Silva Nunes, de 36 anos
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Luan Stefano da Silva Nunes, de 36 anos
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Luan Stefano da Silva Nunes, de 36 anos
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x