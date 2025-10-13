Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Traficante do BDM com diversas passagens morre em confronto com a PM

Homem era conhecido pelo "vulgo ralado"

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/10/2025 - 17:39 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um homem identificado pelo vulgo “Ralado”, integrante da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), morreum nesta segunda-feira, 13, durante uma troca de tiros com policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, as equipes realizavam rondas preventivas no bairro Novo Horizonte, em Salvador, quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo feitos por suspeitos ligados ao tráfico.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os policiais reagiram, e houve confronto. Durante a ação, “Ralado” foi atingido e socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiu aos ferimentos.

Leia Também:

Mulher é presa no caso do desaparecimento de três jovens em Anguera
Violência: homem é condenado após matar vizinho por dívida de R$ 50
Justiça condena dupla por tentativa de feminicídio com ácido em Salvador

Itens apreendidos

Conforme a corporação, foram apreendidos com o suspeito:

  • uma pistola calibre .380;
  • carregador com munições;
  • rádios comunicadores;
  • pinos de cocaína;
  • pedras de crack;
  • buchas de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes para registro da ocorrência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão de drogas Bonde do Maluco confronto policial novo horizonte Operação policial PETO 48ª CIPM polícia militar ralado Salvador segurança pública tiroteio em salvador traficante morto tráfico de drogas troca de tiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x