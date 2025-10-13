SALVADOR
Traficante do BDM com diversas passagens morre em confronto com a PM
Homem era conhecido pelo "vulgo ralado"
Por Leilane Teixeira
Um homem identificado pelo vulgo “Ralado”, integrante da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), morreum nesta segunda-feira, 13, durante uma troca de tiros com policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).
Segundo informações iniciais da Polícia Militar, as equipes realizavam rondas preventivas no bairro Novo Horizonte, em Salvador, quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo feitos por suspeitos ligados ao tráfico.
Os policiais reagiram, e houve confronto. Durante a ação, “Ralado” foi atingido e socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiu aos ferimentos.
Itens apreendidos
Conforme a corporação, foram apreendidos com o suspeito:
- uma pistola calibre .380;
- carregador com munições;
- rádios comunicadores;
- pinos de cocaína;
- pedras de crack;
- buchas de maconha.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes para registro da ocorrência.
