VIOLÊNCIA

Justiça condena dupla por tentativa de feminicídio com ácido em Salvador

Ataque ocorreu em agosto de 2023 e deixou a vítima com queimaduras graves e perda parcial da visão

Luan Julião

Por Luan Julião

13/10/2025 - 14:08 h
MP-BA obtém condenação por crime bárbaro com ácido cometido em Salvador -

Dois homens foram condenados a 21 anos de prisão pela tentativa de homicídio qualificado contra Viviane da Hora Sales, atacada com ácido em agosto de 2023, em Salvador. A sentença foi obtida pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do promotor de Justiça Fernando Lucas Carvalho Villar de Souza.

De acordo com a denúncia, Cláudio Alves de Souza, conhecido como Claus, encomendou a morte da ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. Ele teria oferecido o crime como forma de pagamento de uma dívida a Wesley Emanuel Silva Lima, autor direto do ataque.

A vítima foi surpreendida quando voltava do trabalho, no dia 11 de agosto de 2023, e teve ácido jogado sobre a cabeça e o corpo, sofrendo queimaduras graves, perda parcial da visão e sequelas permanentes.

De acordo com a decisão, o crime foi qualificado por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar.

Na decisão, o juiz responsável ressaltou a “alta reprovabilidade das condutas” e a “personalidade perversa e prepotente” dos condenados, determinando ainda a manutenção da prisão preventiva de ambos.

Bahia crime feminicídio justiça Salvador violência

