Mulher é presa no caso do desaparecimento de três jovens em Anguera

Desaparecimento das três jovens tem causado grande comoção na cidade - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta segunda-feira, 13, uma mulher de 19 anos, suspeita de envolvimento no desaparecimento de Letícia Araújo Rodrigues, 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21, e Rafaela Carvalho Silva, 15, ocorrido no último dia 6 em Anguera, interior da Bahia.

A prisão foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Feira de Santana, após a autoridade policial reunir novos indícios que apontam para a participação da jovem no caso. Ela passará por oitivas e será apresentada em audiência de custódia.

Na semana passada, outros dois homens suspeitos de envolvimento no caso também foram presos durante diligências da Polícia Civil. Eles foram encontrados em uma residência isolada, usada como ponto de apoio logístico para a prática criminosa, onde foram encontrados objetos pessoais das vítimas, roupas queimadas, fogueiras recentes e vestígios de substâncias ilícitas. Um celular quebrado pertencente a uma das jovens também foi apreendido.

O desaparecimento das três jovens tem causado grande comoção na cidade. Testemunhas relataram que Letícia, Carol e Rafaela foram vistas pela última vez saindo de suas residências em direção à localidade de Roçado, na zona rural do município, e não tiveram contato com familiares desde então.

As investigações seguem em andamento e a Polícia Civil reforça que qualquer informação sobre o paradeiro de Letícia, Carol e Rafaela deve ser repassada pelo número 181.