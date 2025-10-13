Briga por causa de mega hair acaba com influencer sendo 'sequestrado'

Influenciador Pedro Lopes, mais conhecido como Lokinho - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma noite de tensão marcou Teresina na madrugada de sábado, 11, envolvendo o influenciador Pedro Lopes, mais conhecido como Lokinho. O episódio, que começou com uma briga aparentemente banal entre influenciadores, acabou em tiros, correria e um suposto sequestro em um posto de combustíveis da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a confusão se iniciou em um restaurante da Zona Leste, quando Lokinho provocou uma discussão ao mexer no mega hair de uma blogueira. O desentendimento rapidamente escalou, levando o grupo para um posto de combustíveis, onde a situação se tornou ainda mais violenta.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Câmeras de segurança registraram o momento crítico: dois homens e uma mulher forçam Lokinho a entrar no porta-malas de um carro, enquanto disparos soam próximos às bombas de combustível. Pessoas que estavam no local correram e gritaram, tentando escapar do perigo. O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais, espalhando o choque do episódio.

Horas depois, Lokinho foi encontrado na região da antiga Casa de Custódia, na Zona Sul de Teresina. Ele foi levado à Central de Flagrantes, prestou depoimento e passou por exame de corpo de delito. A Polícia Militar já identificou os suspeitos, mas ainda não conseguiu localizá-los.

Agora, a Polícia Civil do Piauí investiga o caso, analisando imagens e depoimentos para reconstruir toda a sequência dos acontecimentos, desde a briga inicial até os disparos e o suposto sequestro, buscando esclarecer todos os detalhes do episódio que chocou a cidade.