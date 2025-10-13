URGENTE!
Briga por causa de mega hair acaba com influencer sendo 'sequestrado'
Polícia Militar encontra influenciador horas depois do episódio
Por Luan Julião
Uma noite de tensão marcou Teresina na madrugada de sábado, 11, envolvendo o influenciador Pedro Lopes, mais conhecido como Lokinho. O episódio, que começou com uma briga aparentemente banal entre influenciadores, acabou em tiros, correria e um suposto sequestro em um posto de combustíveis da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a confusão se iniciou em um restaurante da Zona Leste, quando Lokinho provocou uma discussão ao mexer no mega hair de uma blogueira. O desentendimento rapidamente escalou, levando o grupo para um posto de combustíveis, onde a situação se tornou ainda mais violenta.
Câmeras de segurança registraram o momento crítico: dois homens e uma mulher forçam Lokinho a entrar no porta-malas de um carro, enquanto disparos soam próximos às bombas de combustível. Pessoas que estavam no local correram e gritaram, tentando escapar do perigo. O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais, espalhando o choque do episódio.
Horas depois, Lokinho foi encontrado na região da antiga Casa de Custódia, na Zona Sul de Teresina. Ele foi levado à Central de Flagrantes, prestou depoimento e passou por exame de corpo de delito. A Polícia Militar já identificou os suspeitos, mas ainda não conseguiu localizá-los.
Agora, a Polícia Civil do Piauí investiga o caso, analisando imagens e depoimentos para reconstruir toda a sequência dos acontecimentos, desde a briga inicial até os disparos e o suposto sequestro, buscando esclarecer todos os detalhes do episódio que chocou a cidade.
