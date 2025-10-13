Suspeito de assaltar e sequestrar delegada é preso em Salvador

Polícia Civil prende suspeito de estar envolvido em roubo e sequestro de delegada. - Foto: Divulgação Ascom PCBA

Um homem suspeito de sequestrar e roubar uma delegada da Polícia Civil (PC) foi preso nesta segunda-feira, 13, no bairro da Pituba, em Salvador. O crime aconteceu há cerca de um mês.

O suspeito, que não teve seu nome divulgado, teve seu mandado de prisão cumprido por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) em meio a “Operação Escudo de Aço”, segundo a PC. Ele foi localizado enquanto dirigia um veículo no bairro da Pituba, em Salvador.

Ainda de acordo com a PC, além do mandado de prisão, mandados de busca e apreensão foram cumpridos no local, resultado no recolhimento de:

um capacete;

porções de maconha;

um celular.

O suspeito foi levado à unidade onde passou pelos exames de corpo de delito e segue preso à disposição da Justiça.

Segundo o Delegado Thomas Galadino, diretor do Deic (Departamento Especializado de Investigações Criminais), foi comprovada a materialidade e a participação do indivíduo retido no crime de roubo e sequestro contra a delegada por meio de um trabalho investigativo que envolveu o Deic e o DRFRV.

Relembre o caso

O caso em que o suspeito é investigado aconteceu em Piatã, no dia 9 de setembro. Na ocasião, a vítima foi abordada e teve seu celular, arma e carro roubados, além de ser mantida como refém.

A abordagem aconteceu quando a delegada descia de seu carro, na Rua Arnaldo Santana. De acordo com a PC, ela ficou sob custódia dos criminosos por tempo indeterminado até ser solta em outro ponto da cidade.