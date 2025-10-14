Menu
POLÍCIA

Polícia encontra corpos de jovens desaparecidas no interior da Bahia

Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

14/10/2025 - 10:15 h
Mulheres estavam desaparecidas desde 6 de outubro
Mulheres estavam desaparecidas desde 6 de outubro -

Durante a operação Vale das Sombras, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira, 14, foram localizados, na zona rural de Anguera, nas proximidades do Povoado de Guaribas, estrada de Ribeirão do Cavaco, os corpos de três mulheres que estavam desaparecidas desde o dia 6 de outubro.

As vítimas foram identificadas como Letícia Araújo Rodrigues, 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21 anos, e Rafaela Carvalho Silva, 15 anos. O local, de difícil acesso, exigiu logística especial das equipes que se deslocaram para isolamento, levantamento de vestígios e localização dos cadáveres.

O Departamento de Polícia Técnica está procedendo a perícia com o objetivo de desvendar o crime e consolidar as provas da autoria e motivação. As equipes estão em campo desde a madrugada com a segunda fase da Operação Vale das Sombras que já resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento direto no desaparecimento das vítimas. A ação foi realizada de forma simultânea em Anguera e Feira de Santana, nos bairros Tomba e Campo Limpo.

Em 11 de outubro, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com a apreensão de celulares e roupas pertencentes a uma das vítimas. No dia 13, uma mulher de 19 anos teve prisão preventiva decretada por envolvimento direto no crime. Na manhã desta terça-feira (14), a operação chegou à fase conclusiva, com a localização dos corpos e a prisão de dois novos suspeitos em Feira de Santana.

Ao todo, cinco pessoas foram presas durante a investigação, três mulheres e dois homens, além da localização de três corpos e diversos materiais apreendidos.

A Operação Vale das Sombras conta com a participação de equipes da Delegacia Territorial de Anguera (DT/Anguera), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana) e do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana e Departamento de Polícia Técnica (DPT).

