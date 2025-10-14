POLÍCIA
Metralhadora e duas motos são apreendidas após tiroteio em Itaparica
Ação aconteceu na Praia do Cajá na segunda-feira, 13
Por Redação
A Polícia Militar, por meio do 23º BPM, realizava rondas na região da Praia do Cajá, em Bom Despacho, em Itaparica, na tarde de segunda-feira, 13.
Ao chegarem no local encontraram homens armados utilizando motocicletas para se locomover. Quando notaram a presença dos policiais os criminosos efetuaram disparos e houve um confronto.
Após cessarem os disparos um homem foi atingido e não resistiu aos ferimentos mesmo tendo sido conduzido para uma unidade de saúde da região. Na ação, foram apreendidos um fuzil, carregador, munições e duas motos. Todo o material apreendido foi apresentado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi formalizada.
