POLÍCIA
JUSTIÇA

Homem é condenado a 35 anos por matar advogado a facadas na Bahia

Gleidson Nery de Jesus, de 40 anos, foi encontrado morto com marcas de facadas no interior da própria casa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/10/2025 - 22:40 h | Atualizada em 14/10/2025 - 6:21
O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, que acolheu integralmente a denúncia do MP-BA
O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, que acolheu integralmente a denúncia do MP-BA

O homem acusado de matar o advogado Gleidson Nery de Jesus, em Jaguarari, no norte da Bahia, foi condenado a 35 anos, 4 meses e 29 dias de prisão em regime fechado. O réu, identificado como Tiago Campos Teles, foi responsabilizado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, cometido de forma premeditada e violenta, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, que acolheu integralmente a denúncia do MP-BA. O órgão destacou que o crime teve:

  • motivo fútil;
  • foi praticado com meio cruel;
  • e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Crime planejado

Gleidson Nery de Jesus, de 40 anos, era advogado atuante em Juazeiro e morador do distrito de Pilar, em Jaguarari. Ele foi encontrado morto com marcas de facadas no interior da própria casa.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na manhã de 31 de agosto de 2024, por volta das 7h30, na casa da vítima, localizada no distrito de Pilar, em Jaguarari. O corpo do advogado foi encontrado no dia seguinte, 1º de setembro, dentro da residência.

Passo a passo do crime

Conforme o MP-BA, o crime aconteceu da seguinte forma:

  • Tiago Campos Teles invadiu a casa de Gleidson acompanhado de um adolescente, que também participou do crime..
  • Após entrar no imóvel sem resistência da vítima, o criminoso aplicou um “mata-leão” no advogado, imobilizando-o até que perdesse a consciência.
  • Em seguida, desferiu várias facadas, provocando a morte de Gleidson.

O adolescente envolvido no crime teve participação ativa, segundo a denúncia. No entanto, por se tratar de menor de idade, as informações sobre o processo e a medida socioeducativa adotada estão sob sigilo judicial.

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

