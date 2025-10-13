JUSTIÇA
Homem é condenado a 35 anos por matar advogado a facadas na Bahia
Gleidson Nery de Jesus, de 40 anos, foi encontrado morto com marcas de facadas no interior da própria casa
Por Leilane Teixeira
O homem acusado de matar o advogado Gleidson Nery de Jesus, em Jaguarari, no norte da Bahia, foi condenado a 35 anos, 4 meses e 29 dias de prisão em regime fechado. O réu, identificado como Tiago Campos Teles, foi responsabilizado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, cometido de forma premeditada e violenta, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA).
O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, que acolheu integralmente a denúncia do MP-BA. O órgão destacou que o crime teve:
- motivo fútil;
- foi praticado com meio cruel;
- e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Crime planejado
Gleidson Nery de Jesus, de 40 anos, era advogado atuante em Juazeiro e morador do distrito de Pilar, em Jaguarari. Ele foi encontrado morto com marcas de facadas no interior da própria casa.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu na manhã de 31 de agosto de 2024, por volta das 7h30, na casa da vítima, localizada no distrito de Pilar, em Jaguarari. O corpo do advogado foi encontrado no dia seguinte, 1º de setembro, dentro da residência.
Leia Também:
Passo a passo do crime
Conforme o MP-BA, o crime aconteceu da seguinte forma:
- Tiago Campos Teles invadiu a casa de Gleidson acompanhado de um adolescente, que também participou do crime..
- Após entrar no imóvel sem resistência da vítima, o criminoso aplicou um “mata-leão” no advogado, imobilizando-o até que perdesse a consciência.
- Em seguida, desferiu várias facadas, provocando a morte de Gleidson.
O adolescente envolvido no crime teve participação ativa, segundo a denúncia. No entanto, por se tratar de menor de idade, as informações sobre o processo e a medida socioeducativa adotada estão sob sigilo judicial.
